Yargı Dizisinde Psikopat Katil Savcı Çıktı! Öyle Bir Bağlantı Ortaya Çıktı Ki… “Zaten Hiç Gözüm Tutmamıştı!” Aile İlişkisi Şok Etti…
Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yargı’da psikopat katil öyle bir isim çıktı ki, ağızlar yarım metre açık kaldı. Aile ilişkisiyle bağlantı kurulan isimler hakkında; “Zaten hiç gözüm tutmamıştı” yorumlarını aldılar! Yargı izleyicisinin aklının ucundan bile geçirmediği isimlerin katil çıkması ise dengeleri alt üst etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yargı dizisi, ekranlarda adeta fırtınalar estiriyor! Son bölümüyle nefesleri kesen Yargı dizisinde, katilin kim olduğunun ortaya çıkmasına ramak kalmıştı. Gözler direkt olarak Gazeteci Burak’a çevrilse bile katil bir savcı çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.