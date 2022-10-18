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18 Eki 2022 - 20:13

Yargı Dizisinde Psikopat Katil Savcı Çıktı! Öyle Bir Bağlantı Ortaya Çıktı Ki… “Zaten Hiç Gözüm Tutmamıştı!” Aile İlişkisi Şok Etti…

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yargı’da psikopat katil öyle bir isim çıktı ki, ağızlar yarım metre açık kaldı. Aile ilişkisiyle bağlantı kurulan isimler hakkında; “Zaten hiç gözüm tutmamıştı” yorumlarını aldılar! Yargı izleyicisinin aklının ucundan bile geçirmediği isimlerin katil çıkması ise dengeleri alt üst etti! İşte merak edilen tüm detaylar…