Mine Tugay’ın Yıllar Sonra Çıkan Görseli Ağızları Açık Bıraktı! “Mine Tugay’a Bunu Yaptıran Hayat Bize Neler Yaptırmaz!” Kaldırımda Bir Taşa Çömelip…

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde Behzat Ç. karakterinin aşık olduğu “Suna” karakterine hayat veren Mine Tugay, hayatımıza giriş yapmıştı. Türlü türlü karakterlere hayat veren Mine Tugay, en son olarak Zalim İstanbul dizisinde boy göstermişti. Dizilerde de hep asil kadınlara hayat veren Mine Tugay’ın sosyal medyada yayılan görüntüleri ise şok etkisi yarattı! İşte merak edilenler…

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