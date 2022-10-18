- 18 Eki 2022 - 20:13 G: 18 Eki 2022 - 20:18

Mine Tugay’ın Yıllar Sonra Çıkan Görseli Ağızları Açık Bıraktı! “Mine Tugay’a Bunu Yaptıran Hayat Bize Neler Yaptırmaz!” Kaldırımda Bir Taşa Çömelip…

Güzelliğiyle başları döndüren Mine Tugay’ın yıllar sonra ortaya çıkan görselleri ağızları açık bıraktı. “Mine Tugay’a bunu yaptıran hayat bize neler yaptırmaz!” yorumlarına neden olan o görsellerde Tugay’ın halleri olay yarattı! Kaldırımda bir taşa çömelip…

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde Behzat Ç. karakterinin aşık olduğu “Suna” karakterine hayat veren Mine Tugay, hayatımıza giriş yapmıştı. Türlü türlü karakterlere hayat veren Mine Tugay, en son olarak Zalim İstanbul dizisinde boy göstermişti. Dizilerde de hep asil kadınlara hayat veren Mine Tugay’ın sosyal medyada yayılan görüntüleri ise şok etkisi yarattı! İşte merak edilenler…

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18 Eki 2022 - 20:13 Ankara- Yaşam

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