Mine Tugay’ın Yıllar Sonra Çıkan Görseli Ağızları Açık Bıraktı! “Mine Tugay’a Bunu Yaptıran Hayat Bize Neler Yaptırmaz!” Kaldırımda Bir Taşa Çömelip…
Güzelliğiyle başları döndüren Mine Tugay’ın yıllar sonra ortaya çıkan görselleri ağızları açık bıraktı. “Mine Tugay’a bunu yaptıran hayat bize neler yaptırmaz!” yorumlarına neden olan o görsellerde Tugay’ın halleri olay yarattı! Kaldırımda bir taşa çömelip…
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde Behzat Ç. karakterinin aşık olduğu “Suna” karakterine hayat veren Mine Tugay, hayatımıza giriş yapmıştı. Türlü türlü karakterlere hayat veren Mine Tugay, en son olarak Zalim İstanbul dizisinde boy göstermişti. Dizilerde de hep asil kadınlara hayat veren Mine Tugay’ın sosyal medyada yayılan görüntüleri ise şok etkisi yarattı! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.