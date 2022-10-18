Hadise Kasığına Kadar Açılan Elbisesiyle Göğsünü Gere Gere Paylaştı! “Hazırlıksız Yakalandık Bu Faciaya!” Baştan Aşağı Güzellik Abidesi Olduğunu Kanıtladı…
Kısa bir süre önce Mehmet Dinçerler’le yollarını ayıran Hadise, hayatına yeniden başlamıştı. Kasığına kadar açılan bir elbisesiyle göğsünü gere gere paylaşan Hadise’ye “Hazırlıksız yakalandık bu faciaya” yorumları yapıldı. Baştan aşağı bir kez daha güzellik abidesi olduğunu gösteren Hadise, sosyal medyayı salladı geçti! İşte Hadise’nin çok konuşulan o pozları…
Evlilik yolunda ilk adımı Ocak ayında evlenme teklifi alarak atan Hadise, sosyal medya üzerinden 3 milyon liralık yüzüğüyle paylaşım yaparak göstermişti. Nisan ayının son günlerinde Çırağan Sarayı’nda sessiz sedasız evlenen Hadise, Mehmet Dinçerler’le bir ömür mutluluğa “Evet” demişti ama mutlulukları sadece 5 ay sürmüştü. Çırağan Sarayı’nda başlayan aşk Beykoz Adliyesi’nde sonlanmıştı. Boşanma sonrasında eski günlerine yeniden dönen Hadise, derin yırtmaçlı elbisesiyle akılları başlardan aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.