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18 Eki 2022 - 20:28

Hadise Kasığına Kadar Açılan Elbisesiyle Göğsünü Gere Gere Paylaştı! “Hazırlıksız Yakalandık Bu Faciaya!” Baştan Aşağı Güzellik Abidesi Olduğunu Kanıtladı…

Kısa bir süre önce Mehmet Dinçerler’le yollarını ayıran Hadise, hayatına yeniden başlamıştı. Kasığına kadar açılan bir elbisesiyle göğsünü gere gere paylaşan Hadise’ye “Hazırlıksız yakalandık bu faciaya” yorumları yapıldı. Baştan aşağı bir kez daha güzellik abidesi olduğunu gösteren Hadise, sosyal medyayı salladı geçti! İşte Hadise’nin çok konuşulan o pozları…