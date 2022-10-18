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18 Eki 2022 - 21:23

Masterchef Somer Şef’in Kıyafeti Yine Olay Yarattı! “Babaannemin Perdesinin Üzerinde Ne İşi Var!” Öyle Bir Gömlek Giydi Ki, Gömlek Demeye…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Somer Şef’in kıyafetleri yine olay yarattı! Her geçen gün daha farklı kıyafetler tercih eden Somer Sivrioğlu’na “Babaannemin perdesinin Somer Şef’in üzerine ne işi var” yorumları yapıldı. Öyle ki, Somer Şef’in gömleği adeta sınırları zorladı! İşte merak edilen tüm detaylar…