Masterchef Somer Şef’in Kıyafeti Yine Olay Yarattı! “Babaannemin Perdesinin Üzerinde Ne İşi Var!” Öyle Bir Gömlek Giydi Ki, Gömlek Demeye…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Somer Şef’in kıyafetleri yine olay yarattı! Her geçen gün daha farklı kıyafetler tercih eden Somer Sivrioğlu’na “Babaannemin perdesinin Somer Şef’in üzerine ne işi var” yorumları yapıldı. Öyle ki, Somer Şef’in gömleği adeta sınırları zorladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mavi takım ve Kırmızı takımlar oluşturuluş; Mavi takım kaptanı Büşra, Kırmızı takım kaptanı ise Tolga olmuştu. Yeni haftaya başlangıç yapan Masterchef ekibi, tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Yarışmanın en farklı tarza sahip olan şefi Somer Sivrioğlu’nun o hallerini görenler ise ne diyeceğini şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.