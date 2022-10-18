Eda Ece Derin Yırtmaçlı Pozuyla Olay Oldu! “Doğan Şu Hallerini Görmesin!” Instagram’ı Yangınlar İçerisinde Bıraktı… Fiziğiyle Ders Kitaplarına Konu Oldu!

“Yıldız” karakteriyle hayatında mükemmel bir çıkış yakalayan Eda Ece, milyonları kendisine hayran etmişti. Hem çok eğlenceli hem de kötü bir karaktere hayat veren Eda Ece, milyonların adeta idolü olmuştu. Bir törene katılan Eda Ece, derin yırtmaçlı bir elbise giyerek adeta kasığına kadar açtı. İşte hayranlarından tam not alan Eda Ece’nin o çok konuşulan o pozları…

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