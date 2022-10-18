Eda Ece Derin Yırtmaçlı Pozuyla Olay Oldu! “Doğan Şu Hallerini Görmesin!” Instagram’ı Yangınlar İçerisinde Bıraktı… Fiziğiyle Ders Kitaplarına Konu Oldu!
FOX TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, derin yırtmaçlı elbisesiyle adeta başları döndürdü! Dizide Doğan’a aşık olduğu bilindiği için birçok kişi Eda Ece’ye “Doğan şu hallerini görmesin” yorumlarında bulundu! Instgaram’ı yangınlar içerisinde bırakan Eda Ece, adeta fiziğiyle ders kitaplarına konu oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
“Yıldız” karakteriyle hayatında mükemmel bir çıkış yakalayan Eda Ece, milyonları kendisine hayran etmişti. Hem çok eğlenceli hem de kötü bir karaktere hayat veren Eda Ece, milyonların adeta idolü olmuştu. Bir törene katılan Eda Ece, derin yırtmaçlı bir elbise giyerek adeta kasığına kadar açtı. İşte hayranlarından tam not alan Eda Ece’nin o çok konuşulan o pozları…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.