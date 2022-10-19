Altın Fiyatları Artık Durdurulamıyor! 100 Yılın En Büyük Kaybı Bugün Yaşanıyor! 19 Ekim Altın Fiyatları Kıyameti Kopardı! Kuyumcular Bile…
Altın fiyatları artık durdurulamıyor. 100 yılın en büyük kaybının bugün yaşadığı, 19 Ekim altın fiyatları hakkında araştırma yapanlar gördü. Kuyumcularda kıyametleri koparan altının her ne kadar yükseleceği dile getirilse bile yine 1000 lira sınırı bile aşılmadı. Öyle ki, uzman Tuna Kaya, Aralık ayında altının 3000 lira olacağını açıklamıştı. Peki, güncel altın ne kadar oldu?
Bugüne kadar açıklama yapan birçok ekonomist ve piyasa uzmanı resmen kafaları duvarlara vurmaya başladı. Yılsonunda muhteşem bir yükseliş yaşayacağı düşünülen gram altın, psikolojik sınır olarak da bilinen 1000 lirayı geçemedi! Gün geçtikçe daha çok çakılma yaşayan gram altın, en sonunda milyonları çıldırttı. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar ve düşüş devam mı edecek?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.