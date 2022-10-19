Altın Fiyatları Artık Durdurulamıyor! 100 Yılın En Büyük Kaybı Bugün Yaşanıyor! 19 Ekim Altın Fiyatları Kıyameti Kopardı! Kuyumcular Bile…

Bugüne kadar açıklama yapan birçok ekonomist ve piyasa uzmanı resmen kafaları duvarlara vurmaya başladı. Yılsonunda muhteşem bir yükseliş yaşayacağı düşünülen gram altın, psikolojik sınır olarak da bilinen 1000 lirayı geçemedi! Gün geçtikçe daha çok çakılma yaşayan gram altın, en sonunda milyonları çıldırttı. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar ve düşüş devam mı edecek?

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