Masterchef Burak Kaya İçin Yarışma Bitti! Acun Ilıcalı’yı 50 Kez Çaldırdı; Çareyi Mehmet Şef’te Buldu… “Ben Eve Dönmek İstiyorum!” Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten bir ayrılık kararı daha geldi! Yarışmanın en yakışıklısı olarak görülen Burak Kaya, çekilmek istediğini duyurdu! Acun Ilıcalı’yı 50 kez telefondan çaldıran ama ulaşamayan Kaya, en sonunda çareyi Mehmet Yalçınkaya’da buldu! “Ben eve dönmek istiyorum” diyen Burak Kaya, şokun şokunu yaşattı! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen; Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya tarafından sunulan Masterchef, “Dünyanın en zor yemek yarışması” olarak biliniyor. Yarışmanın son bölümünde ise oluşturulan Mavi takım ve Kırmızı takım, şeflerin istediği kanepeleri yapmak için tezgah başına geçtiler. Mavi takım oyunu kaybedince; Gamze ve Tayfun eleme adayı olarak seçildi. Yarışmanın son bölümünde de sitemde bulunan Burak Kaya, yeni bölümde yaşadıklarından sonra soluğu Acun Medya Yönetimi’nde aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.