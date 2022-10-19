Masterchef Burak Kaya İçin Yarışma Bitti! Acun Ilıcalı’yı 50 Kez Çaldırdı; Çareyi Mehmet Şef’te Buldu… “Ben Eve Dönmek İstiyorum!” Neler Oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen; Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya tarafından sunulan Masterchef, “Dünyanın en zor yemek yarışması” olarak biliniyor. Yarışmanın son bölümünde ise oluşturulan Mavi takım ve Kırmızı takım, şeflerin istediği kanepeleri yapmak için tezgah başına geçtiler. Mavi takım oyunu kaybedince; Gamze ve Tayfun eleme adayı olarak seçildi. Yarışmanın son bölümünde de sitemde bulunan Burak Kaya, yeni bölümde yaşadıklarından sonra soluğu Acun Medya Yönetimi’nde aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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