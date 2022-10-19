- 19 Eki 2022 - 10:09 G: 19 Eki 2022 - 10:11

Masterchef Burak Kaya İçin Yarışma Bitti! Acun Ilıcalı’yı 50 Kez Çaldırdı; Çareyi Mehmet Şef’te Buldu… “Ben Eve Dönmek İstiyorum!” Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten bir ayrılık kararı daha geldi! Yarışmanın en yakışıklısı olarak görülen Burak Kaya, çekilmek istediğini duyurdu! Acun Ilıcalı’yı 50 kez telefondan çaldıran ama ulaşamayan Kaya, en sonunda çareyi Mehmet Yalçınkaya’da buldu! “Ben eve dönmek istiyorum” diyen Burak Kaya, şokun şokunu yaşattı! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen; Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya tarafından sunulan Masterchef, “Dünyanın en zor yemek yarışması” olarak biliniyor. Yarışmanın son bölümünde ise oluşturulan Mavi takım ve Kırmızı takım, şeflerin istediği kanepeleri yapmak için tezgah başına geçtiler. Mavi takım oyunu kaybedince; Gamze ve Tayfun eleme adayı olarak seçildi. Yarışmanın son bölümünde de sitemde bulunan Burak Kaya, yeni bölümde yaşadıklarından sonra soluğu Acun Medya Yönetimi’nde aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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19 Eki 2022 - 10:09 Ankara- Yaşam

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