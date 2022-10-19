Demet Özdemir ve Hande Erçel'in Rekabeti Bitmiyor! Saç Baş Kavga Etti! Oturdukları Yer Ayağa Kalktı; “Bu Kadarı da Saygısızlık!” Yaşananlar Şok Etti!
Gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir ve Hande Erçel, saç baş kavga etti. Oturdukları yeri ayağa kaldıran Demet Özdemir ve Hande Erçel’in tartışması ise sevenleri tarafından kabul görmedi ve “Bu kadarı da saygısızlık” yorumlarına neden oldu! Peki, şok eden olay neydi?
Aynı dönem içerisinde ünlü olan isimlerden olan Demet Özdemir ve Hande Erçel’in birbirlerinin yüzlerine bile bakmadıkları biliniyordu. Sosyal medya üzerinden birbirlerini takip bile etmeyen Hande Erçel ve Demet Özdemir’in bu halleri ise hayranlarını “Hande’ci” ve “Demet’çi” olarak ikiye ayırıyordu. Son olarak aynı mekanda görüntülenen Hande Erçel ve Demet Özdemir’in birbirlerine olan tutumları gözlerden kaçmamıştı. Şimdiyse ikili arasındaki büyük kıyamet koptu! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.