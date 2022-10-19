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19 Eki 2022 - 23:27

Demet Özdemir ve Hande Erçel'in Rekabeti Bitmiyor! Saç Baş Kavga Etti! Oturdukları Yer Ayağa Kalktı; “Bu Kadarı da Saygısızlık!” Yaşananlar Şok Etti!

Gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir ve Hande Erçel, saç baş kavga etti. Oturdukları yeri ayağa kaldıran Demet Özdemir ve Hande Erçel’in tartışması ise sevenleri tarafından kabul görmedi ve “Bu kadarı da saygısızlık” yorumlarına neden oldu! Peki, şok eden olay neydi?