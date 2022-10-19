Yalı Çapkını Dizisinin Seyran’ı Sütyensiz Kareleriyle Kalpleri Hızlandırdı! Ceketinin Altına Hiçbir Şey Giymedi, Üstüne El Hareketi Çekti! “Bu Kız Çıtayı Aştı!”

Kırmızı Oda, Camdaki Kız, Masumlar Apartmanı gibi çok izlenen yapımları ekranlara taşıyan OGM Pictures tarafından ekranlara gelen Yalı Çapkını dizisi, gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanıyor. Babaları tarafından bir eşya gibi kullanılan Suna ve Seyran’ın hayat hikayesini anlatan Yalı Çapkını dizisinde, Seyran karakteriyle izleyenleri ekranlara kilitliyordu. Dizideki hallerine alışan seyirci, Afra Saraçoğlu’nun sosyal medya hesabına girince ne diyeceğini şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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