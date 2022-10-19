Yalı Çapkını Dizisinin Seyran’ı Sütyensiz Kareleriyle Kalpleri Hızlandırdı! Ceketinin Altına Hiçbir Şey Giymedi, Üstüne El Hareketi Çekti! “Bu Kız Çıtayı Aştı!”
STAR TV ekranlarının yeni fırtınası Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, sütyensiz kareleriyle kalpleri hızlandırdı. Ceketinin altına hiçbir şey giymeyen güzeller güzeli oyuncu Afra Saraçoğlu, bir de el hareketi çekince; “Bu kız çıtayı aştı” yorumları yapıldı! Peki, Afra Saraçoğlu nasıl bir paylaşımda bulundu?
Kırmızı Oda, Camdaki Kız, Masumlar Apartmanı gibi çok izlenen yapımları ekranlara taşıyan OGM Pictures tarafından ekranlara gelen Yalı Çapkını dizisi, gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanıyor. Babaları tarafından bir eşya gibi kullanılan Suna ve Seyran’ın hayat hikayesini anlatan Yalı Çapkını dizisinde, Seyran karakteriyle izleyenleri ekranlara kilitliyordu. Dizideki hallerine alışan seyirci, Afra Saraçoğlu’nun sosyal medya hesabına girince ne diyeceğini şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.