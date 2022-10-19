Pelin Akil’in Yırtıklı Pırtıklı Elbisesi Ortalığı Kasıp Kavurdu! “Sen Bu Fizikle Nasıl İki Çocuk Annesisin!” Simsiyah Giyinip; Ateşleri Yükseltti!
ATV ekranlarının yeni ve iddialı dizisi Ben Bu Cihana Sığmazsam’da Doktor Firuze karakterine hayat veren Pelin Akil, yırtıklı pırtıklı elbisesiyle ortalığı resmen kasıp kavurdu. Hayranlarından “Sen bu fizikle nasıl iki çocuk doğurdun” yorumlarını alan Pelin Akil, adeta denizkızı gibi süzüldü. Simsiyah giyinen Pelin Akil’in bu halleri resmen ateşleri yükseltti.
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Arka Sıradakiler, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi reyting rekortmeni dizilerde bulunan Pelin Akil, oyunculuk yeteneklerinin üzerine ekleyerek; ekranlardaki macerasına devam ediyordu. Sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan Pelin Akil, yürekleri hop indirip hop kaldırdı! Peki, Pelin Akil nasıl bir kare paylaştı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.