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19 Eki 2022 - 11:53

Pelin Akil’in Yırtıklı Pırtıklı Elbisesi Ortalığı Kasıp Kavurdu! “Sen Bu Fizikle Nasıl İki Çocuk Annesisin!” Simsiyah Giyinip; Ateşleri Yükseltti!

ATV ekranlarının yeni ve iddialı dizisi Ben Bu Cihana Sığmazsam’da Doktor Firuze karakterine hayat veren Pelin Akil, yırtıklı pırtıklı elbisesiyle ortalığı resmen kasıp kavurdu. Hayranlarından “Sen bu fizikle nasıl iki çocuk doğurdun” yorumlarını alan Pelin Akil, adeta denizkızı gibi süzüldü. Simsiyah giyinen Pelin Akil’in bu halleri resmen ateşleri yükseltti.