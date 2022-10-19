Şükran Ovalı Sütyen Giymedi; Sırt Dekoltesiyle Yürekleri Hoplattı! “Aman Derya Savcım Bu Ne Hal!” İncecik Vücudunu Konuşturdu, Alev Alev Yaktı…
Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı’da Derya Savcı karakterine hayat veren Şükran Ovalı, nefesleri kesti. Sütyen giymeden, sırt dekoltesini gösteren Şükran Ovalı’ya “Aman Derya Savcım, bu ne hal” yorumları sevenleri tarafından yapıldı! İncecik vücudunu konuşturan Şükran Ovalı, adeta alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sırlar Dünyası’na konuk oyuncu olarak giriş yapan ve ekranlarda ilk kez gösteren Şükran Ovalı, Bez Bebek dizisinde ise asıl çıkışını yapmıştı. Birkaç kez burun estetiği olduğu bilinen Şükran Ovalı, hayranlarını şok etmişti. Oyunculuğu mükemmel olan Şükran Ovalı, şimdilerde Yargı dizisinde Derya Savcı karakterine hayat veriyordu. Başarılı oyuncunun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım ise nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.