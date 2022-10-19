Şükran Ovalı Sütyen Giymedi; Sırt Dekoltesiyle Yürekleri Hoplattı! “Aman Derya Savcım Bu Ne Hal!” İncecik Vücudunu Konuşturdu, Alev Alev Yaktı…

Sırlar Dünyası’na konuk oyuncu olarak giriş yapan ve ekranlarda ilk kez gösteren Şükran Ovalı, Bez Bebek dizisinde ise asıl çıkışını yapmıştı. Birkaç kez burun estetiği olduğu bilinen Şükran Ovalı, hayranlarını şok etmişti. Oyunculuğu mükemmel olan Şükran Ovalı, şimdilerde Yargı dizisinde Derya Savcı karakterine hayat veriyordu. Başarılı oyuncunun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım ise nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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