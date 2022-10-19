- 19 Eki 2022 - 13:29 G: 19 Eki 2022 - 13:33

Sıla’nın Eski Eşi Masterchef’in Yıldızı Çıktı! 1 Yıl Evli Kalıp Apar Topar Boşanmışlardı… Hazer Amani Kimdir, Kaç Yaşındadır?

Şimdilerde müzik piyasasının en çok tanınan isimlerinden biri olan Sıla Gençoğlu, geçtiğimiz yıllarda kısa süreli bir evlilik yapmış ve 1 yıl süren evliliğinin ardından boşanmak için mahkemenin yolunu tutmuştu. Mutfağın ünlü isimlerinden biri olan Hazer Amani ile evli olan Sıla, evliliğini noktaladıktan sonra yeni bir aşka yelken açtı İşte detaylar...

Şimdilerde müzik piyasasının en çok tanınan isimlerinden biri olan Sıla Gençoğlu, geçtiğimiz yıllarda kısa süreli bir evlilik yapmış ve 1 yıl süren evliliğinin ardından boşanmak için mahkemenin yolunu tutmuştu. Mutfağın ünlü isimlerinden biri olan Hazer Amani ile evli olan Sıla, evliliğini noktaladıktan sonra yeni bir aşka yelken açtı. Magazin takipçileri ise, Sıla’nın eski eşi Hazer Amani’nin kim olduğunu merak etmeye başladı! Peki, Hazer Amani kimdir, kaç yaşındadır? Hazer Amani aslen nereli, yabancı mı? Hazer Amani mesleği ne, ne iş yapıyor? İşte, detaylar…

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19 Eki 2022 - 13:29 - Magazin

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