- 19 Eki 2022 - 23:03 G: 19 Eki 2022 - 23:05

Burcu Özberk’in Yaşını Duyanlar Şok Oldu! Dekolteli Pozları Hale Alev Alev Yakıyor! Meğer Yakın Arkadaşı Hande Erçel’le… Burcu Özberk Kimdir, Kaç Yaşındadır, Nerelidir?

Ekranların sevilen isimlerinden biri olan Burcu Özberk, yeni projesinin çekimlerini tamamladı. Geçtiğimiz gün yeni projesinden bir kare paylaşan Burcu Özberk, filmde birlikte rol aldığı Ekin Mert Daymaz ile olan fotoğrafıyla herkesi şaşırttı. Burcu Özberk ile Ekin Mert Daymaz’ın fotoğrafları sosyal medyaya damga vurmayı başarırken; Burcu Özberk’in fotoğrafın altına düştüğü not çok ilgi gördü! İşte detaylar...

Ekranların sevilen isimlerinden biri olan Burcu Özberk, yeni projesinin çekimlerini tamamladı. Geçtiğimiz gün yeni projesinden bir kare paylaşan Burcu Özberk, filmde birlikte rol aldığı Ekin Mert Daymaz ile olan fotoğrafıyla herkesi şaşırttı. Burcu Özberk ile Ekin Mert Daymaz’ın fotoğrafları sosyal medyaya damga vurmayı başarırken; Burcu Özberk’in fotoğrafın altına düştüğü not çok ilgi gördü! Peki, Burcu Özberk ne paylaştı? Burcu Özberk, fotoğrafa ne notunu düştü? Burcu Özberk kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…

19 Eki 2022 - 23:03 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Ayça Ayşin Turan’ın Fileli Çorabı Olay Yarattı! Sevgilisini Terk Edince Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki… “Yandı Buralar Be!” Görenlerin Nutku Tutuldu! mask
Ayça Ayşin Turan’ın Fileli Çorabı Olay Yarattı! Sevgilisini Terk Edince Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki… “Yandı Buralar Be!” Görenlerin Nutku Tutuldu!
Hafsanur Sancaktutan’dan İç Çamaşırsız Pozlar Olay Oldu! Mastürbasyon Sahnesi Fırtınalar Koparmıştı! “Alttan Kapatsan Üstten Açılıyorsun Be!” Alev Alev… mask
Hafsanur Sancaktutan’dan İç Çamaşırsız Pozlar Olay Oldu! Mastürbasyon Sahnesi Fırtınalar Koparmıştı! “Alttan Kapatsan Üstten Açılıyorsun Be!” Alev Alev…
Yasmin Erbil'e Survivor Yiğit Poyraz Sorusu! Görüntüleri Basına Sızmıştı! Kaçak Dövüş Çileden Çıkardı! Öyle Bir Şey Yaptı Ki... “Yok Artık!” mask
Yasmin Erbil'e Survivor Yiğit Poyraz Sorusu! Görüntüleri Basına Sızmıştı! Kaçak Dövüş Çileden Çıkardı! Öyle Bir Şey Yaptı Ki... “Yok Artık!”
Şeyma Subaşı Bikinili Pozlarıyla Gözleri Kamaştırdı! Kumsalda Sırılsıklam Vücuduyla Kalpleri Isıttı! Karın Kaslarıyla Öyle Bir Fizik Şov Yaptı Ki… “Meedo Görmesin!” mask
Şeyma Subaşı Bikinili Pozlarıyla Gözleri Kamaştırdı! Kumsalda Sırılsıklam Vücuduyla Kalpleri Isıttı! Karın Kaslarıyla Öyle Bir Fizik Şov Yaptı Ki… “Meedo Görmesin!”
Dilan Çiçek Deniz'in Pozları Olay Oldu! Eteğini Elleriyle Kasığına Kadar Açtı! Önce Kalça Sonra Göğüs Dekoltesini Paylaşıp Alev Alev Yaktı… mask
Dilan Çiçek Deniz'in Pozları Olay Oldu! Eteğini Elleriyle Kasığına Kadar Açtı! Önce Kalça Sonra Göğüs Dekoltesini Paylaşıp Alev Alev Yaktı…
Survivor Sude Burcu ve Mert Öcal’ın Nişanı Bozuldu! İstedikleri Akıl Alır Gibi Değil; Mert Öcal Son Noktayı Koydu, Yüzüğü Çıkardı! Neler Oluyor? mask
Survivor Sude Burcu ve Mert Öcal’ın Nişanı Bozuldu! İstedikleri Akıl Alır Gibi Değil; Mert Öcal Son Noktayı Koydu, Yüzüğü Çıkardı! Neler Oluyor?
Kaan Yıldırım’dan Pınar Deniz’e İlan-ı Aşk! Artık Evlenmelerine Ramak Var; 83 Milyonun Önüne Öyle Bir Şey Denildi Ki… “Yok Artık!” mask
Kaan Yıldırım’dan Pınar Deniz’e İlan-ı Aşk! Artık Evlenmelerine Ramak Var; 83 Milyonun Önüne Öyle Bir Şey Denildi Ki… “Yok Artık!”
Acun Ilıcalı’nın Nikah Şahidi Ortalığı Ayağa Kaldırdı! Ne Demet Özdemir, Ne Ali Koç, Ne İrem Kanan! Duyanların Kulakları Kanıyor! “Şaka mı?” mask
Acun Ilıcalı’nın Nikah Şahidi Ortalığı Ayağa Kaldırdı! Ne Demet Özdemir, Ne Ali Koç, Ne İrem Kanan! Duyanların Kulakları Kanıyor! “Şaka mı?”
Deniz Çakır’ın Yüzü Görenleri Mosmor Etti! “Ne Oldu Sana Ferhunde Hanım!” Ağzı, Yüzü, Tanımak İmkansız! Su Gibi Hallerinden Eser Kalmadı… mask
Deniz Çakır’ın Yüzü Görenleri Mosmor Etti! “Ne Oldu Sana Ferhunde Hanım!” Ağzı, Yüzü, Tanımak İmkansız! Su Gibi Hallerinden Eser Kalmadı…
Üç Kız Kardeş Dizisinde Mideleri Bulandıran Küvet Sahnesi! Aldatan Eşi Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Utanmazlar!” Seyirci Ne Anlatılmak İstediğini Anlamadı… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Mideleri Bulandıran Küvet Sahnesi! Aldatan Eşi Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Utanmazlar!” Seyirci Ne Anlatılmak İstediğini Anlamadı…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Burcu Özberk’in Yaşını Duyanlar Şok Oldu! Meğer Yakın Arkadaşı Hande Erçel’le… Burcu Özberk Kimdir, Kaç Yaşındadır, Nerelidir? mask
Burcu Özberk’in Yaşını Duyanlar Şok Oldu! Meğer Yakın Arkadaşı Hande Erçel’le… Burcu Özberk Kimdir, Kaç Yaşındadır, Nerelidir?
Survivor 2023 Kadrosu Tamamen İfşa Edildi! Gönüllüler ve Ünlüler Takımlarında Bulunacak İsimler Dudak Uçuklattı! Acun Ilıcalı Sırf Kavga Olsun Diye… mask
Survivor 2023 Kadrosu Tamamen İfşa Edildi! Gönüllüler ve Ünlüler Takımlarında Bulunacak İsimler Dudak Uçuklattı! Acun Ilıcalı Sırf Kavga Olsun Diye…
Ayça Ayşin Turan’ın Fileli Çorabı Olay Yarattı! Sevgilisini Terk Edince Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki… “Yandı Buralar Be!” Görenlerin Nutku Tutuldu! mask
Ayça Ayşin Turan’ın Fileli Çorabı Olay Yarattı! Sevgilisini Terk Edince Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki… “Yandı Buralar Be!” Görenlerin Nutku Tutuldu!
Yalı Çapkını Dizisinin Sonu Felaketle Bitecek! Damat Ferit’in Yasak Aşkı Damga Vuruyor! Yaşayacaklarını Duyanlar Ne Diyeceğini Şaşırdı! Meğer Seyran’la… mask
Yalı Çapkını Dizisinin Sonu Felaketle Bitecek! Damat Ferit’in Yasak Aşkı Damga Vuruyor! Yaşayacaklarını Duyanlar Ne Diyeceğini Şaşırdı! Meğer Seyran’la…
Hafsanur Sancaktutan’dan İç Çamaşırsız Pozlar Olay Oldu! Mastürbasyon Sahnesi Fırtınalar Koparmıştı! “Alttan Kapatsan Üstten Açılıyorsun Be!” Alev Alev… mask
Hafsanur Sancaktutan’dan İç Çamaşırsız Pozlar Olay Oldu! Mastürbasyon Sahnesi Fırtınalar Koparmıştı! “Alttan Kapatsan Üstten Açılıyorsun Be!” Alev Alev…
Yasmin Erbil'e Survivor Yiğit Poyraz Sorusu! Görüntüleri Basına Sızmıştı! Kaçak Dövüş Çileden Çıkardı! Öyle Bir Şey Yaptı Ki... “Yok Artık!” mask
Yasmin Erbil'e Survivor Yiğit Poyraz Sorusu! Görüntüleri Basına Sızmıştı! Kaçak Dövüş Çileden Çıkardı! Öyle Bir Şey Yaptı Ki... “Yok Artık!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL