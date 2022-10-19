Burcu Özberk’in Yaşını Duyanlar Şok Oldu! Meğer Yakın Arkadaşı Hande Erçel’le… Burcu Özberk Kimdir, Kaç Yaşındadır, Nerelidir?
Ekranların sevilen isimlerinden biri olan Burcu Özberk, yeni projesinin çekimlerini tamamladı. Geçtiğimiz gün yeni projesinden bir kare paylaşan Burcu Özberk, filmde birlikte rol aldığı Ekin Mert Daymaz ile olan fotoğrafıyla herkesi şaşırttı. Burcu Özberk ile Ekin Mert Daymaz’ın fotoğrafları sosyal medyaya damga vurmayı başarırken; Burcu Özberk’in fotoğrafın altına düştüğü not çok ilgi gördü! İşte detaylar...
Ekranların sevilen isimlerinden biri olan Burcu Özberk, yeni projesinin çekimlerini tamamladı. Geçtiğimiz gün yeni projesinden bir kare paylaşan Burcu Özberk, filmde birlikte rol aldığı Ekin Mert Daymaz ile olan fotoğrafıyla herkesi şaşırttı. Burcu Özberk ile Ekin Mert Daymaz’ın fotoğrafları sosyal medyaya damga vurmayı başarırken; Burcu Özberk’in fotoğrafın altına düştüğü not çok ilgi gördü! Peki, Burcu Özberk ne paylaştı? Burcu Özberk, fotoğrafa ne notunu düştü? Burcu Özberk kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…
19 Eki 2022 - 13:37 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.