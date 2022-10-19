Duy Beni Dizisinin Setinde Tekme Tokat Kavga! Başrol Oyuncularını Kimse Ayıramadı; Profesyonel Hayata Ayak Uyduramayınca… “Şaka Gibisiniz!” Neler Oluyor?

Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir, Burak Can gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Duy Beni dizisi, televizyon dünyasını kasıp kavurmuştu. İlk bölümleriyle dikkatleri üzerine çeken ama zamanla değişen senaryosuyla artık dizi izleyicisine hitap etmeyen Duy Beni dizisinde bomba bir kavganın çıktığı görüldü. Hem de başrol oyuncularının kavga ettiği ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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