Hane Başına 850 TL ile 1250 TL Yardım Yapılıyor! Ödemeler Başladı! Aile Destek Programı Başvuru Şartları Belli Oldu, Ödeme Tarihi Açıklandı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata yeni geçirilen destek ödemelerinden biri olan Türkiye Aile Destek Programı başvuruları hala devam ediyor. Başvuru yapan aileleri bakanlığın uygun görmesi halinde ödenen destek ödemeleri miktarı da ekim ayı itibariyle artırılmış bulunuyor. Peki, Aile Destek Paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? 2022 ekim ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatırılacak? Aile Destek Programı ne kadar? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...