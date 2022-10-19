Hane Başına 850 TL ile 1250 TL Yardım Yapılıyor! Ödemeler Başladı! Aile Destek Programı Başvuru Şartları Belli Oldu, Ödeme Tarihi Açıklandı!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata yeni geçirilen destek ödemelerinden biri olan Türkiye Aile Destek Programı başvuruları hala devam ediyor. Başvuru yapan aileleri bakanlığın uygun görmesi halinde ödenen destek ödemeleri miktarı da ekim ayı itibariyle artırılmış bulunuyor. İşte Aile destek programından merak edilen detaylar...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata yeni geçirilen destek ödemelerinden biri olan Türkiye Aile Destek Programı başvuruları hala devam ediyor. Başvuru yapan aileleri bakanlığın uygun görmesi halinde ödenen destek ödemeleri miktarı da ekim ayı itibariyle artırılmış bulunuyor. Peki, Aile Destek Paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? 2022 ekim ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatırılacak? Aile Destek Programı ne kadar? İşte, detaylar…
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19 Eki 2022 - 23:12 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.