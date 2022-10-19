Survivor 2023 Kadrosu Tamamen İfşa Edildi! Gönüllüler ve Ünlüler Takımlarında Bulunacak İsimler Dudak Uçuklattı! Acun Ilıcalı Sırf Kavga Olsun Diye…

TV8 ekranlarının fenomen yarışma programlarından biri olan Survivor Türkiye yarışması, 2023 yılında ekranlara gelmesi planlanan yeni sezonu için hazırlıklara başladı. MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının hemen ardından sezona merhaba demesi beklenen Survivor Türkiye 2023 yarışmasının tahmini başlama tahmini ocak ile şubat ayı iken; yarışmaya katılacak olan isimleri bir kez daha YouTube fenomeni Ata Benli ifşa etti! Peki, Survivor Türkiye 2023 yarışması ne zaman başlıyor? Survivor Türkiye 2023 yarışması nasıl olacak, konsept ne? Survivor Türkiye 2023 yarışmasının yarışmacıları kimler? İşte, detaylar…