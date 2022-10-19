Yasmin Erbil'e Survivor Yiğit Poyraz Sorusu! Görüntüleri Basına Sızmıştı! Kaçak Dövüş Çileden Çıkardı! Öyle Bir Şey Yaptı Ki... “Yok Artık!”

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in kızı olan Yasmin Erbil, geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtığı dedikoduları ile gündeme gelmişti. Daha önce katıldığı Survivor yarışmasından tanınan bir isim ile adı anılmaya başlanan Yasmin Erbil’e hakkında çıkan aşk dedikoduları soruldu. O sorulara Yasmin Erbil’in verdiği tepki ise, bir hayli dikkat çekti. Peki, Yasmin Erbil hakkındaki aşk dedikodularına ne dedi? Yasmin Erbil, Survivor yarışmacılarından biriyle mi birlikte? Yasmin Erbil sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…