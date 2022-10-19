Yasmin Erbil'e Survivor Yiğit Poyraz Sorusu! Görüntüleri Basına Sızmıştı! Kaçak Dövüş Çileden Çıkardı! Öyle Bir Şey Yaptı Ki... “Yok Artık!”
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in kızı olan Yasmin Erbil, geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtığı dedikoduları ile gündeme gelmişti. Daha önce katıldığı Survivor yarışmasından tanınan bir isim ile adı anılmaya başlanan Yasmin Erbil’e hakkında çıkan aşk dedikoduları soruldu. İşte Yasmin Erbil cephesinden son gelişmeler....
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in kızı olan Yasmin Erbil, geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtığı dedikoduları ile gündeme gelmişti. Daha önce katıldığı Survivor yarışmasından tanınan bir isim ile adı anılmaya başlanan Yasmin Erbil’e hakkında çıkan aşk dedikoduları soruldu. O sorulara Yasmin Erbil’in verdiği tepki ise, bir hayli dikkat çekti. Peki, Yasmin Erbil hakkındaki aşk dedikodularına ne dedi? Yasmin Erbil, Survivor yarışmacılarından biriyle mi birlikte? Yasmin Erbil sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…
19 Eki 2022 - 22:29 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.