44'lük Mine Tugay’ın Gençlik İksiri İfşa Oldu! Neden Yaşlanmadığı Ortaya Çıktı! Sosyal Medya Yankılanıyor; Bütün Kadınlar Denemeye Başladı! “Kızıl Fırtına!”
Şimdilerde Merve Kült isimli internet dizisinin çekimleri için hazırlıklarını sürdürmeye devam eden ünlü oyuncu Mine Tugay, takipçileriyle gerçekleştirdiği soru cevap etkinliğinde en büyük sırrını açıkladı. Genç görüntüsü ve iddialı duruşuyla her rolünde kendisine televizyon seyircisini hayran bırakan Mine Tugay ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Şimdilerde Merve Kült isimli internet dizisinin çekimleri için hazırlıklarını sürdürmeye devam eden ünlü oyuncu Mine Tugay, takipçileriyle gerçekleştirdiği soru cevap etkinliğinde en büyük sırrını açıkladı. Genç görüntüsü ve iddialı duruşuyla her rolünde kendisine televizyon seyircisini hayran bırakan Mine Tugay, nasıl bu kadar genç göründüğüne dair ilk kez açıklama yaptı! Peki, Mine Tugay kaç yaşında? Mine Tugay’ın gençlik sırrı ne? Mine Tugay’da estetik var mı? İşte, detaylar…
19 Eki 2022 - 23:14 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.