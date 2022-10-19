Ayça Ayşin Turan’ın Fileli Çorabı Olay Yarattı! Sevgilisini Terk Edince Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki… “Yandı Buralar Be!” Görenlerin Nutku Tutuldu!
Ekranların beğeni toplayan isimlerinden biri olan güzeller güzeli ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan, aşk acısını kısa süre içerisinde ardında bıraktı. Alp Navruz ile yeni ayrılan Ayça Ayşin Turan, iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. İşte detaylar...
Ekranların beğeni toplayan isimlerinden biri olan güzeller güzeli ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan, aşk acısını kısa süre içerisinde ardında bıraktı. Alp Navruz ile yeni ayrılan Ayça Ayşin Turan, iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Peki, Ayça Ayşin Turan ne paylaştı? Ayça Ayşin Turan nasıl bir paylaşım yaptı? Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz ne zaman, neden ayrıldı? İşte, detaylar…
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19 Eki 2022 - 22:52 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.