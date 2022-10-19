Ayça Ayşin Turan’ın Fileli Çorabı Olay Yarattı! Sevgilisini Terk Edince Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki… “Yandı Buralar Be!” Görenlerin Nutku Tutuldu!

Ekranların beğeni toplayan isimlerinden biri olan güzeller güzeli ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan, aşk acısını kısa süre içerisinde ardında bıraktı. Alp Navruz ile yeni ayrılan Ayça Ayşin Turan, iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Peki, Ayça Ayşin Turan ne paylaştı? Ayça Ayşin Turan nasıl bir paylaşım yaptı? Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz ne zaman, neden ayrıldı? İşte, detaylar…

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