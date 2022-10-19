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19 Eki 2022 - 22:46

Yalı Çapkını Dizisinin Sonu Felaketle Bitecek! Damat Ferit’in Yasak Aşkı Damga Vuruyor! Yaşayacaklarını Duyanlar Ne Diyeceğini Şaşırdı! Meğer Seyran’la…

Ekranların yeni gözdesi olan Yalı Çapkını dizisi, seyirci karşısına çıkmaya devam ettikçe daha da çok merak edilir hale gelmeye başladı. Gerçek bir yaşam öyküsünden Star TV ekranlarına uyarlandığı bilinen Yalı Çapkını dizisi, şimdiden sonuyla televizyon seyircisini meraklandırmayı başardı. İşte Yalı Çapkını dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...