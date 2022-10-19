Ebru Şahin ve Cedi Osman’dan Bebek Müjdesi! Birkaç Ay Önce Dünya Evine Girmişlerdi; Sonunda Bomba Patladı… “Kız mı, Erkek mi?”
Destan dizisinde hayat verdiği Akkız karakteriyle milyonların dikkatini üzerine çeken Ebru Şahin, birkaç ay önce evlendiği Basketbolcu sevgilisi Cedi Osman’dan sonuna beklenen bebek haberi geldi. Büyük bombayı patlatan Ebru Şahin ve Cedi Osman çiftinden gelen bu müjde sonrasında herkes aynı şeyi dedi: “Kız mı, erkek mi?” İşte merak edilen tüm detaylar…
Hercai dizisinde hayat verdiği Reyyan’la kariyer basamaklarını üçer beşer çıkan Ebru Şahin, hayatının fırsatını yakalamıştı. Zor bir karaktere mükemmel bir biçimde hayat veren Ebru Şahin, birçok usta oyuncudan daha iyi işler çıkarmıştı. Hercai dizisinden sonra kısa bir tatil yapan ve ekranlara bu kez Destan’la dönen Ebru Şahin, dizisinin sezon arasında evlenmişti. Tüm dünyanın konuştuğu bir düğünle dünya evine giren Ebru Şahin ve Cedi Osman çiftinden müjdeli bebek haberi geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.