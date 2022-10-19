- 19 Eki 2022 - 16:27 G: 19 Eki 2022 - 16:34

Ebru Şahin ve Cedi Osman’dan Bebek Müjdesi! Birkaç Ay Önce Dünya Evine Girmişlerdi; Sonunda Bomba Patladı… “Kız mı, Erkek mi?”

Destan dizisinde hayat verdiği Akkız karakteriyle milyonların dikkatini üzerine çeken Ebru Şahin, birkaç ay önce evlendiği Basketbolcu sevgilisi Cedi Osman’dan sonuna beklenen bebek haberi geldi. Büyük bombayı patlatan Ebru Şahin ve Cedi Osman çiftinden gelen bu müjde sonrasında herkes aynı şeyi dedi: “Kız mı, erkek mi?” İşte merak edilen tüm detaylar…

Hercai dizisinde hayat verdiği Reyyan’la kariyer basamaklarını üçer beşer çıkan Ebru Şahin, hayatının fırsatını yakalamıştı. Zor bir karaktere mükemmel bir biçimde hayat veren Ebru Şahin, birçok usta oyuncudan daha iyi işler çıkarmıştı. Hercai dizisinden sonra kısa bir tatil yapan ve ekranlara bu kez Destan’la dönen Ebru Şahin, dizisinin sezon arasında evlenmişti. Tüm dünyanın konuştuğu bir düğünle dünya evine giren Ebru Şahin ve Cedi Osman çiftinden müjdeli bebek haberi geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

19 Eki 2022 - 16:27 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Çocuklar Duymasın Dizisinin Beton Orçun’undan Bomba Haber! Acun Ilıcalı Onu Es Geçmedi; Teklifini Sundu! Neler Oluyor? mask
Çocuklar Duymasın Dizisinin Beton Orçun’undan Bomba Haber! Acun Ilıcalı Onu Es Geçmedi; Teklifini Sundu! Neler Oluyor?
Dilan Çiçek Deniz Eteğini Elleriyle Kasığına Kadar Açtı! “Ne Yapıyorsun Bacım!” Önce Kalçasını, Sonra Göğüs Dekoltesini Paylaşıp Alev Alev Yaktı… mask
Dilan Çiçek Deniz Eteğini Elleriyle Kasığına Kadar Açtı! “Ne Yapıyorsun Bacım!” Önce Kalçasını, Sonra Göğüs Dekoltesini Paylaşıp Alev Alev Yaktı…
Serap Paköz’ün Son Halini Görenler Tanıyamıyor! “Bacım Ne Oldu Sana!” 57’lik Bir Fırtınaya Dönüştü, Sosyal Medya Ayağa Kalktı! mask
Serap Paköz’ün Son Halini Görenler Tanıyamıyor! “Bacım Ne Oldu Sana!” 57’lik Bir Fırtınaya Dönüştü, Sosyal Medya Ayağa Kalktı!
Yasmin Erbil’den Kaçak Dövüş! Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Survivor’un Yıldızıyla Görüntüleri Basına Sızmıştı… “Yok Artık!” mask
Yasmin Erbil’den Kaçak Dövüş! Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Survivor’un Yıldızıyla Görüntüleri Basına Sızmıştı… “Yok Artık!”
Aile Destek Programından 850 Lira ile 1250 Lira Arasında Ödemeler Başladı! Aile Destek Programı Başvuru Şartları Belli Oldu, Ödeme Tarihi Açıklandı! mask
Aile Destek Programından 850 Lira ile 1250 Lira Arasında Ödemeler Başladı! Aile Destek Programı Başvuru Şartları Belli Oldu, Ödeme Tarihi Açıklandı!
Ayça Ayşin Turan’ın Fileli Çorabı Olay Yarattı! Sevgilisini Terk Edince Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki… “Yandı Buralar Be!” Görenlerin Nutku Tutuldu! mask
Ayça Ayşin Turan’ın Fileli Çorabı Olay Yarattı! Sevgilisini Terk Edince Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki… “Yandı Buralar Be!” Görenlerin Nutku Tutuldu!
Masterchef Gamze Şeflerin Yanına Jüri Olacak! Başkası Yapsa Yerin Dibine Sokulurdu Ama O Baş Üstünde Taşındı! “Yalvarırım Teyzem, Evine Dön!” mask
Masterchef Gamze Şeflerin Yanına Jüri Olacak! Başkası Yapsa Yerin Dibine Sokulurdu Ama O Baş Üstünde Taşındı! “Yalvarırım Teyzem, Evine Dön!”
Yalı Çapkını Dizisinde Seyran ve Suna’ya Kardeş Geliyor! Artık Gün Yüzü Görmeyecekler… Seyirci Bir Dolu Eziyet Yaşayacak; Kahrolacak! Neler Oluyor? mask
Yalı Çapkını Dizisinde Seyran ve Suna’ya Kardeş Geliyor! Artık Gün Yüzü Görmeyecekler… Seyirci Bir Dolu Eziyet Yaşayacak; Kahrolacak! Neler Oluyor?
Burcu Özberk’in Yaşını Duyanlar Şok Oldu! Meğer Yakın Arkadaşı Hande Erçel’le… Burcu Özberk Kimdir, Kaç Yaşındadır, Nerelidir? mask
Burcu Özberk’in Yaşını Duyanlar Şok Oldu! Meğer Yakın Arkadaşı Hande Erçel’le… Burcu Özberk Kimdir, Kaç Yaşındadır, Nerelidir?
Kenan İmirzalıoğlu’nun Eşi Sinem Kobal Hayrete Düşürdü! 6 Yıllık Eşinin Bile Bundan Haberi Yok… “O Güzelim Kızdan Bunu Beklemezdim!” Meğer… mask
Kenan İmirzalıoğlu’nun Eşi Sinem Kobal Hayrete Düşürdü! 6 Yıllık Eşinin Bile Bundan Haberi Yok… “O Güzelim Kızdan Bunu Beklemezdim!” Meğer…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ebru Şahin ve Cedi Osman’dan Bebek Müjdesi! Birkaç Ay Önce Dünya Evine Girmişlerdi; Sonunda Bomba Patladı… “Kız mı, Erkek mi?” mask
Ebru Şahin ve Cedi Osman’dan Bebek Müjdesi! Birkaç Ay Önce Dünya Evine Girmişlerdi; Sonunda Bomba Patladı… “Kız mı, Erkek mi?”
Çocuklar Duymasın Dizisinin Beton Orçun’undan Bomba Haber! Acun Ilıcalı Onu Es Geçmedi; Teklifini Sundu! Neler Oluyor? mask
Çocuklar Duymasın Dizisinin Beton Orçun’undan Bomba Haber! Acun Ilıcalı Onu Es Geçmedi; Teklifini Sundu! Neler Oluyor?
Yalı Çapkını Dizisinin Sonu Felaketle Bitecek! Ferit’in Yaşayacaklarını Duyanlar Ne Diyeceğini Şaşırdı! Meğer Seyran’la… mask
Yalı Çapkını Dizisinin Sonu Felaketle Bitecek! Ferit’in Yaşayacaklarını Duyanlar Ne Diyeceğini Şaşırdı! Meğer Seyran’la…
Dilan Çiçek Deniz Eteğini Elleriyle Kasığına Kadar Açtı! “Ne Yapıyorsun Bacım!” Önce Kalçasını, Sonra Göğüs Dekoltesini Paylaşıp Alev Alev Yaktı… mask
Dilan Çiçek Deniz Eteğini Elleriyle Kasığına Kadar Açtı! “Ne Yapıyorsun Bacım!” Önce Kalçasını, Sonra Göğüs Dekoltesini Paylaşıp Alev Alev Yaktı…
Yasmin Erbil’den Kaçak Dövüş! Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Survivor’un Yıldızıyla Görüntüleri Basına Sızmıştı… “Yok Artık!” mask
Yasmin Erbil’den Kaçak Dövüş! Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Survivor’un Yıldızıyla Görüntüleri Basına Sızmıştı… “Yok Artık!”
Serap Paköz’ün Son Halini Görenler Tanıyamıyor! “Bacım Ne Oldu Sana!” 57’lik Bir Fırtınaya Dönüştü, Sosyal Medya Ayağa Kalktı! mask
Serap Paköz’ün Son Halini Görenler Tanıyamıyor! “Bacım Ne Oldu Sana!” 57’lik Bir Fırtınaya Dönüştü, Sosyal Medya Ayağa Kalktı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL