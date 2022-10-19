Ebru Şahin ve Cedi Osman’dan Bebek Müjdesi! Birkaç Ay Önce Dünya Evine Girmişlerdi; Sonunda Bomba Patladı… “Kız mı, Erkek mi?”

Hercai dizisinde hayat verdiği Reyyan’la kariyer basamaklarını üçer beşer çıkan Ebru Şahin, hayatının fırsatını yakalamıştı. Zor bir karaktere mükemmel bir biçimde hayat veren Ebru Şahin, birçok usta oyuncudan daha iyi işler çıkarmıştı. Hercai dizisinden sonra kısa bir tatil yapan ve ekranlara bu kez Destan’la dönen Ebru Şahin, dizisinin sezon arasında evlenmişti. Tüm dünyanın konuştuğu bir düğünle dünya evine giren Ebru Şahin ve Cedi Osman çiftinden müjdeli bebek haberi geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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