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19 Eki 2022 - 16:48

Üç Kız Kardeş Dizisinde Mideleri Bulandıran Küvet Sahnesi! Aldatan Eşi Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Utanmazlar!” Seyirci Ne Anlatılmak İstediğini Anlamadı…

Kanal D ekranlarının popüler dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş, yine yaptı yapacağını! Mideleri bulandıran bir küvet sahnesini ekranlara taşıyan dizide aldatan eş öyle bir şey yaptı ki, seyirci ne anlatıldığını bile anlamadı! “Utanmazlar” yorumlarına neden olan küvet sahnesi, dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…