- 19 Eki 2022 - 16:48 G: 19 Eki 2022 - 16:52

Üç Kız Kardeş Dizisinde Mideleri Bulandıran Küvet Sahnesi! Aldatan Eşi Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Utanmazlar!” Seyirci Ne Anlatılmak İstediğini Anlamadı…

Kanal D ekranlarının popüler dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş, yine yaptı yapacağını! Mideleri bulandıran bir küvet sahnesini ekranlara taşıyan dizide aldatan eş öyle bir şey yaptı ki, seyirci ne anlatıldığını bile anlamadı! “Utanmazlar” yorumlarına neden olan küvet sahnesi, dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Özgü Kaya, Veda Yurtsever, Berker Güven, İclal Aydın ve Reha Özcan gibi birbirinde başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dizide Nesrin karakterine hayat veren İclal Aydın’ın çok okunan kitaplarından biri olan Üç Kız Kardeş’ten uyarlama olarak ekranlara gelen dizide yaşananlar ise tüyleri diken diken etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

19 Eki 2022 - 16:48 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ben Bu Cihana Sığmazam 5. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 18 Ekim 2022 ATV Ben Bu Cihana Sığmazam Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Ben Bu Cihana Sığmazam 5. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 18 Ekim 2022 ATV Ben Bu Cihana Sığmazam Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Yalı Çapkını Dizisinin Sonu Felaketle Bitecek! Ferit’in Yaşayacaklarını Duyanlar Ne Diyeceğini Şaşırdı! Meğer Seyran’la… mask
Yalı Çapkını Dizisinin Sonu Felaketle Bitecek! Ferit’in Yaşayacaklarını Duyanlar Ne Diyeceğini Şaşırdı! Meğer Seyran’la…
Tuzak Dizisi 1. Bölüm Full İzle! 19 Ekim 2022 Tuzak Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Tuzak Dizisi 1. Bölüm Full İzle! 19 Ekim 2022 Tuzak Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Üç Kız Kardeş 22. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 18 Ekim 2022 Kanal D Üç Kız Kardeş Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Üç Kız Kardeş 22. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 18 Ekim 2022 Kanal D Üç Kız Kardeş Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Yalı Çapkını 5. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 21 Ekim 2022 Yalı Çapkını Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube Canlı İzle! mask
Yalı Çapkını 5. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 21 Ekim 2022 Yalı Çapkını Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube Canlı İzle!
Teşkilat Dizisi 51. Bölüm Full İzle! 16 Ekim 2022 Teşkilat Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! İşte Full İzleme Ekranı... mask
Teşkilat Dizisi 51. Bölüm Full İzle! 16 Ekim 2022 Teşkilat Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! İşte Full İzleme Ekranı...
Bir Peri Masalı Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 19 Ekim 2022 Bir Peri Masalı Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Bir Peri Masalı Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 19 Ekim 2022 Bir Peri Masalı Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Gecenin Ucunda Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 19 Ekim 2022 Gecenin Ucunda Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Gecenin Ucunda Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 19 Ekim 2022 Gecenin Ucunda Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Hayat Bugün Dizisi Hangi Hastanede Çekiliyor? Hayat Bugün Dizisi Uyarlama Mı? Hayat Bugün Oyuncuları Ortalığı Alev Alev Yaktı! mask
Hayat Bugün Dizisi Hangi Hastanede Çekiliyor? Hayat Bugün Dizisi Uyarlama Mı? Hayat Bugün Oyuncuları Ortalığı Alev Alev Yaktı!
Yalı Çapkını Dizisinde Seyran ve Suna’ya Kardeş Geliyor! Artık Gün Yüzü Görmeyecekler… Seyirci Bir Dolu Eziyet Yaşayacak; Kahrolacak! Neler Oluyor? mask
Yalı Çapkını Dizisinde Seyran ve Suna’ya Kardeş Geliyor! Artık Gün Yüzü Görmeyecekler… Seyirci Bir Dolu Eziyet Yaşayacak; Kahrolacak! Neler Oluyor?
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Ebru Şahin ve Cedi Osman’dan Bebek Müjdesi! Birkaç Ay Önce Dünya Evine Girmişlerdi; Sonunda Bomba Patladı… “Kız mı, Erkek mi?” mask
Ebru Şahin ve Cedi Osman’dan Bebek Müjdesi! Birkaç Ay Önce Dünya Evine Girmişlerdi; Sonunda Bomba Patladı… “Kız mı, Erkek mi?”
Çocuklar Duymasın Dizisinin Beton Orçun’undan Bomba Haber! Acun Ilıcalı Onu Es Geçmedi; Teklifini Sundu! Neler Oluyor? mask
Çocuklar Duymasın Dizisinin Beton Orçun’undan Bomba Haber! Acun Ilıcalı Onu Es Geçmedi; Teklifini Sundu! Neler Oluyor?
Dilan Çiçek Deniz Eteğini Elleriyle Kasığına Kadar Açtı! “Ne Yapıyorsun Bacım!” Önce Kalçasını, Sonra Göğüs Dekoltesini Paylaşıp Alev Alev Yaktı… mask
Dilan Çiçek Deniz Eteğini Elleriyle Kasığına Kadar Açtı! “Ne Yapıyorsun Bacım!” Önce Kalçasını, Sonra Göğüs Dekoltesini Paylaşıp Alev Alev Yaktı…
Serap Paköz’ün Son Halini Görenler Tanıyamıyor! “Bacım Ne Oldu Sana!” 57’lik Bir Fırtınaya Dönüştü, Sosyal Medya Ayağa Kalktı! mask
Serap Paköz’ün Son Halini Görenler Tanıyamıyor! “Bacım Ne Oldu Sana!” 57’lik Bir Fırtınaya Dönüştü, Sosyal Medya Ayağa Kalktı!
Yasmin Erbil’den Kaçak Dövüş! Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Survivor’un Yıldızıyla Görüntüleri Basına Sızmıştı… “Yok Artık!” mask
Yasmin Erbil’den Kaçak Dövüş! Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Survivor’un Yıldızıyla Görüntüleri Basına Sızmıştı… “Yok Artık!”
Aile Destek Programından 850 Lira ile 1250 Lira Arasında Ödemeler Başladı! Aile Destek Programı Başvuru Şartları Belli Oldu, Ödeme Tarihi Açıklandı! mask
Aile Destek Programından 850 Lira ile 1250 Lira Arasında Ödemeler Başladı! Aile Destek Programı Başvuru Şartları Belli Oldu, Ödeme Tarihi Açıklandı!
Ayça Ayşin Turan’ın Fileli Çorabı Olay Yarattı! Sevgilisini Terk Edince Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki… “Yandı Buralar Be!” Görenlerin Nutku Tutuldu! mask
Ayça Ayşin Turan’ın Fileli Çorabı Olay Yarattı! Sevgilisini Terk Edince Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki… “Yandı Buralar Be!” Görenlerin Nutku Tutuldu!
Masterchef Gamze Şeflerin Yanına Jüri Olacak! Başkası Yapsa Yerin Dibine Sokulurdu Ama O Baş Üstünde Taşındı! “Yalvarırım Teyzem, Evine Dön!” mask
Masterchef Gamze Şeflerin Yanına Jüri Olacak! Başkası Yapsa Yerin Dibine Sokulurdu Ama O Baş Üstünde Taşındı! “Yalvarırım Teyzem, Evine Dön!”
Yalı Çapkını Dizisinde Seyran ve Suna’ya Kardeş Geliyor! Artık Gün Yüzü Görmeyecekler… Seyirci Bir Dolu Eziyet Yaşayacak; Kahrolacak! Neler Oluyor? mask
Yalı Çapkını Dizisinde Seyran ve Suna’ya Kardeş Geliyor! Artık Gün Yüzü Görmeyecekler… Seyirci Bir Dolu Eziyet Yaşayacak; Kahrolacak! Neler Oluyor?
Burcu Özberk’in Yaşını Duyanlar Şok Oldu! Meğer Yakın Arkadaşı Hande Erçel’le… Burcu Özberk Kimdir, Kaç Yaşındadır, Nerelidir? mask
Burcu Özberk’in Yaşını Duyanlar Şok Oldu! Meğer Yakın Arkadaşı Hande Erçel’le… Burcu Özberk Kimdir, Kaç Yaşındadır, Nerelidir?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ebru Şahin ve Cedi Osman’dan Bebek Müjdesi! Birkaç Ay Önce Dünya Evine Girmişlerdi; Sonunda Bomba Patladı… “Kız mı, Erkek mi?” mask
Ebru Şahin ve Cedi Osman’dan Bebek Müjdesi! Birkaç Ay Önce Dünya Evine Girmişlerdi; Sonunda Bomba Patladı… “Kız mı, Erkek mi?”
Çocuklar Duymasın Dizisinin Beton Orçun’undan Bomba Haber! Acun Ilıcalı Onu Es Geçmedi; Teklifini Sundu! Neler Oluyor? mask
Çocuklar Duymasın Dizisinin Beton Orçun’undan Bomba Haber! Acun Ilıcalı Onu Es Geçmedi; Teklifini Sundu! Neler Oluyor?
Yalı Çapkını Dizisinin Sonu Felaketle Bitecek! Ferit’in Yaşayacaklarını Duyanlar Ne Diyeceğini Şaşırdı! Meğer Seyran’la… mask
Yalı Çapkını Dizisinin Sonu Felaketle Bitecek! Ferit’in Yaşayacaklarını Duyanlar Ne Diyeceğini Şaşırdı! Meğer Seyran’la…
Dilan Çiçek Deniz Eteğini Elleriyle Kasığına Kadar Açtı! “Ne Yapıyorsun Bacım!” Önce Kalçasını, Sonra Göğüs Dekoltesini Paylaşıp Alev Alev Yaktı… mask
Dilan Çiçek Deniz Eteğini Elleriyle Kasığına Kadar Açtı! “Ne Yapıyorsun Bacım!” Önce Kalçasını, Sonra Göğüs Dekoltesini Paylaşıp Alev Alev Yaktı…
Yasmin Erbil’den Kaçak Dövüş! Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Survivor’un Yıldızıyla Görüntüleri Basına Sızmıştı… “Yok Artık!” mask
Yasmin Erbil’den Kaçak Dövüş! Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Survivor’un Yıldızıyla Görüntüleri Basına Sızmıştı… “Yok Artık!”
Serap Paköz’ün Son Halini Görenler Tanıyamıyor! “Bacım Ne Oldu Sana!” 57’lik Bir Fırtınaya Dönüştü, Sosyal Medya Ayağa Kalktı! mask
Serap Paköz’ün Son Halini Görenler Tanıyamıyor! “Bacım Ne Oldu Sana!” 57’lik Bir Fırtınaya Dönüştü, Sosyal Medya Ayağa Kalktı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL