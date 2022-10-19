Üç Kız Kardeş Dizisinde Mideleri Bulandıran Küvet Sahnesi! Aldatan Eşi Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Utanmazlar!” Seyirci Ne Anlatılmak İstediğini Anlamadı…
Kanal D ekranlarının popüler dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş, yine yaptı yapacağını! Mideleri bulandıran bir küvet sahnesini ekranlara taşıyan dizide aldatan eş öyle bir şey yaptı ki, seyirci ne anlatıldığını bile anlamadı! “Utanmazlar” yorumlarına neden olan küvet sahnesi, dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Özgü Kaya, Veda Yurtsever, Berker Güven, İclal Aydın ve Reha Özcan gibi birbirinde başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dizide Nesrin karakterine hayat veren İclal Aydın’ın çok okunan kitaplarından biri olan Üç Kız Kardeş’ten uyarlama olarak ekranlara gelen dizide yaşananlar ise tüyleri diken diken etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.