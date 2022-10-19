- 19 Eki 2022 - 17:12 G: 19 Eki 2022 - 17:30

Survivor 2023 Yarışmasına Turbo Turabi Geliyor! Alacağı Ücret Bile Belli Oldu; İkide Bir Acun Ilıcalı’ya Kafa Tutuyordu… İmzalar Atıldı! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Survivor’un 2023 sezonu için çalışmalar kısa bir süre önce başlamıştı. Turbo Turabi’nin yarışmaya katıldığı ise ilk kez açıklandı! Dahası, Turbo Turabi’nin alacağı ücret bile ortaya çıktı. Acun Ilıcalı’ya ikide bir kafa tutan isim, en sonun imzaları attırdı! Peki, Survivor 2023 yarışmasında neler olacak?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasından hemen sonra başlayacak olan Survivor 2023 için büyük çalışmalar başlamıştı. 2022 yılının olaylı bir biçimde bitmesinin ardından Acun Ilıcalı, yeni sezonunda en az geçmiş sezonlar gibi konuşulmasını istediğini göstermişti. Turbo Turabi’nin uzun yıllardır yeniden yarışmaya katılacağına dair iddialar gündeme gelmişti ama sonunda açıklık kazandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

19 Eki 2022 - 17:12 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Üç Kız Kardeş Dizisinde Mideleri Bulandıran Küvet Sahnesi! Aldatan Eşi Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Utanmazlar!” Seyirci Ne Anlatılmak İstediğini Anlamadı… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Mideleri Bulandıran Küvet Sahnesi! Aldatan Eşi Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Utanmazlar!” Seyirci Ne Anlatılmak İstediğini Anlamadı…
Ebru Şahin ve Cedi Osman’dan Bebek Müjdesi! Birkaç Ay Önce Dünya Evine Girmişlerdi; Sonunda Bomba Patladı… “Kız mı, Erkek mi?” mask
Ebru Şahin ve Cedi Osman’dan Bebek Müjdesi! Birkaç Ay Önce Dünya Evine Girmişlerdi; Sonunda Bomba Patladı… “Kız mı, Erkek mi?”
Çocuklar Duymasın Dizisinin Beton Orçun’undan Bomba Haber! Acun Ilıcalı Onu Es Geçmedi; Teklifini Sundu! Neler Oluyor? mask
Çocuklar Duymasın Dizisinin Beton Orçun’undan Bomba Haber! Acun Ilıcalı Onu Es Geçmedi; Teklifini Sundu! Neler Oluyor?
Dilan Çiçek Deniz Eteğini Elleriyle Kasığına Kadar Açtı! “Ne Yapıyorsun Bacım!” Önce Kalçasını, Sonra Göğüs Dekoltesini Paylaşıp Alev Alev Yaktı… mask
Dilan Çiçek Deniz Eteğini Elleriyle Kasığına Kadar Açtı! “Ne Yapıyorsun Bacım!” Önce Kalçasını, Sonra Göğüs Dekoltesini Paylaşıp Alev Alev Yaktı…
Serap Paköz’ün Son Halini Görenler Tanıyamıyor! “Bacım Ne Oldu Sana!” 57’lik Bir Fırtınaya Dönüştü, Sosyal Medya Ayağa Kalktı! mask
Serap Paköz’ün Son Halini Görenler Tanıyamıyor! “Bacım Ne Oldu Sana!” 57’lik Bir Fırtınaya Dönüştü, Sosyal Medya Ayağa Kalktı!
Yasmin Erbil’den Kaçak Dövüş! Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Survivor’un Yıldızıyla Görüntüleri Basına Sızmıştı… “Yok Artık!” mask
Yasmin Erbil’den Kaçak Dövüş! Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Survivor’un Yıldızıyla Görüntüleri Basına Sızmıştı… “Yok Artık!”
Aile Destek Programından 850 Lira ile 1250 Lira Arasında Ödemeler Başladı! Aile Destek Programı Başvuru Şartları Belli Oldu, Ödeme Tarihi Açıklandı! mask
Aile Destek Programından 850 Lira ile 1250 Lira Arasında Ödemeler Başladı! Aile Destek Programı Başvuru Şartları Belli Oldu, Ödeme Tarihi Açıklandı!
Ayça Ayşin Turan’ın Fileli Çorabı Olay Yarattı! Sevgilisini Terk Edince Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki… “Yandı Buralar Be!” Görenlerin Nutku Tutuldu! mask
Ayça Ayşin Turan’ın Fileli Çorabı Olay Yarattı! Sevgilisini Terk Edince Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki… “Yandı Buralar Be!” Görenlerin Nutku Tutuldu!
Masterchef Gamze Şeflerin Yanına Jüri Olacak! Başkası Yapsa Yerin Dibine Sokulurdu Ama O Baş Üstünde Taşındı! “Yalvarırım Teyzem, Evine Dön!” mask
Masterchef Gamze Şeflerin Yanına Jüri Olacak! Başkası Yapsa Yerin Dibine Sokulurdu Ama O Baş Üstünde Taşındı! “Yalvarırım Teyzem, Evine Dön!”
Yalı Çapkını Dizisinde Seyran ve Suna’ya Kardeş Geliyor! Artık Gün Yüzü Görmeyecekler… Seyirci Bir Dolu Eziyet Yaşayacak; Kahrolacak! Neler Oluyor? mask
Yalı Çapkını Dizisinde Seyran ve Suna’ya Kardeş Geliyor! Artık Gün Yüzü Görmeyecekler… Seyirci Bir Dolu Eziyet Yaşayacak; Kahrolacak! Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor 2023 Yarışmasına Turbo Turabi Geliyor! Alacağı Ücret Bile Belli Oldu; İkide Bir Acun Ilıcalı’ya Kafa Tutuyordu… İmzalar Atıldı! Neler Oluyor? mask
Survivor 2023 Yarışmasına Turbo Turabi Geliyor! Alacağı Ücret Bile Belli Oldu; İkide Bir Acun Ilıcalı’ya Kafa Tutuyordu… İmzalar Atıldı! Neler Oluyor?
Üç Kız Kardeş Dizisinde Mideleri Bulandıran Küvet Sahnesi! Aldatan Eşi Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Utanmazlar!” Seyirci Ne Anlatılmak İstediğini Anlamadı… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Mideleri Bulandıran Küvet Sahnesi! Aldatan Eşi Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Utanmazlar!” Seyirci Ne Anlatılmak İstediğini Anlamadı…
Ebru Şahin ve Cedi Osman’dan Bebek Müjdesi! Birkaç Ay Önce Dünya Evine Girmişlerdi; Sonunda Bomba Patladı… “Kız mı, Erkek mi?” mask
Ebru Şahin ve Cedi Osman’dan Bebek Müjdesi! Birkaç Ay Önce Dünya Evine Girmişlerdi; Sonunda Bomba Patladı… “Kız mı, Erkek mi?”
Çocuklar Duymasın Dizisinin Beton Orçun’undan Bomba Haber! Acun Ilıcalı Onu Es Geçmedi; Teklifini Sundu! Neler Oluyor? mask
Çocuklar Duymasın Dizisinin Beton Orçun’undan Bomba Haber! Acun Ilıcalı Onu Es Geçmedi; Teklifini Sundu! Neler Oluyor?
Yalı Çapkını Dizisinin Sonu Felaketle Bitecek! Ferit’in Yaşayacaklarını Duyanlar Ne Diyeceğini Şaşırdı! Meğer Seyran’la… mask
Yalı Çapkını Dizisinin Sonu Felaketle Bitecek! Ferit’in Yaşayacaklarını Duyanlar Ne Diyeceğini Şaşırdı! Meğer Seyran’la…
Dilan Çiçek Deniz Eteğini Elleriyle Kasığına Kadar Açtı! “Ne Yapıyorsun Bacım!” Önce Kalçasını, Sonra Göğüs Dekoltesini Paylaşıp Alev Alev Yaktı… mask
Dilan Çiçek Deniz Eteğini Elleriyle Kasığına Kadar Açtı! “Ne Yapıyorsun Bacım!” Önce Kalçasını, Sonra Göğüs Dekoltesini Paylaşıp Alev Alev Yaktı…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL