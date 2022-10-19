Survivor 2023 Yarışmasına Turbo Turabi Geliyor! Alacağı Ücret Bile Belli Oldu; İkide Bir Acun Ilıcalı’ya Kafa Tutuyordu… İmzalar Atıldı! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Survivor’un 2023 sezonu için çalışmalar kısa bir süre önce başlamıştı. Turbo Turabi’nin yarışmaya katıldığı ise ilk kez açıklandı! Dahası, Turbo Turabi’nin alacağı ücret bile ortaya çıktı. Acun Ilıcalı’ya ikide bir kafa tutan isim, en sonun imzaları attırdı! Peki, Survivor 2023 yarışmasında neler olacak?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasından hemen sonra başlayacak olan Survivor 2023 için büyük çalışmalar başlamıştı. 2022 yılının olaylı bir biçimde bitmesinin ardından Acun Ilıcalı, yeni sezonunda en az geçmiş sezonlar gibi konuşulmasını istediğini göstermişti. Turbo Turabi’nin uzun yıllardır yeniden yarışmaya katılacağına dair iddialar gündeme gelmişti ama sonunda açıklık kazandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.