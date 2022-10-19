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19 Eki 2022 - 17:12

Survivor 2023 Yarışmasına Turbo Turabi Geliyor! Alacağı Ücret Bile Belli Oldu; İkide Bir Acun Ilıcalı’ya Kafa Tutuyordu… İmzalar Atıldı! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Survivor’un 2023 sezonu için çalışmalar kısa bir süre önce başlamıştı. Turbo Turabi’nin yarışmaya katıldığı ise ilk kez açıklandı! Dahası, Turbo Turabi’nin alacağı ücret bile ortaya çıktı. Acun Ilıcalı’ya ikide bir kafa tutan isim, en sonun imzaları attırdı! Peki, Survivor 2023 yarışmasında neler olacak?