Şeyma Subaşı Sırılsıklam Bikinili Pozlarını Paylaştı! “Benim Göbüşüm Oturunca Katlanıyor!” Karın Kaslarıyla Öyle Bir Fizik Şov Yaptı Ki… “Meedo Görmesin!”
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, sırılsıklam bikinili pozlarıyla ortalığı alev alev yaktı! “Benim göbüşüm oturunca katlanıyor” yorumlarını alan Şeyma Subaşı, karın kaslarıyla öyle bir fizik şov yaptı ki, görenlerin nutku tutuldu! Hayranlarının tekrar tekrar baktığı Şeyma Subaşı, sevenlerinin başlarını döndürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Ilıcalı’yla yaşamış olduğu 8 yıl süren aşkla ününe ün katan Şeyma Subaşı, sadece 1 yıl kadar bir evlilik yapmıştı. Boşanma sonrasında yollarına farklı isimlerle devam eden Şeyma Subaşı, hayatının aşkını ise Mısırlı iş insanı Meedo’da bulmuştu. Bir dargın bir barışık aşklarına devam eden Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi yüzükleri yeniden takmışlardı. Şeyma Subaşı’nın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu son paylaşım ise nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.