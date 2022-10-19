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19 Eki 2022 - 20:12

Deniz Çakır’ın Yüzü Görenleri Mosmor Etti! “Ne Oldu Sana Ferhunde Hanım!” Ağzı, Yüzü, Tanımak İmkansız! Su Gibi Hallerinden Eser Kalmadı…

En son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Deniz Çakır’ın son hali, görenlerin mosmor olmasına neden oldu. Yaprak Dökümü dizisindeki karakterine göndermeler alan Deniz Çakır’a birçok kişi ise “Ne oldu sana Ferhunde Hanım” yorumları yapıldı! Ağzı, yüzü, bambaşka birisine dönüşen Deniz Çakır, su gibi hallerinden eser bırakmadığını gösterdi. Kısa sürede yankı uyandıran Deniz Çakır, sosyal medyada yorum üzerine yorum aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…