Deniz Çakır’ın Yüzü Görenleri Mosmor Etti! “Ne Oldu Sana Ferhunde Hanım!” Ağzı, Yüzü, Tanımak İmkansız! Su Gibi Hallerinden Eser Kalmadı…
En son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Deniz Çakır’ın son hali, görenlerin mosmor olmasına neden oldu. Yaprak Dökümü dizisindeki karakterine göndermeler alan Deniz Çakır’a birçok kişi ise “Ne oldu sana Ferhunde Hanım” yorumları yapıldı! Ağzı, yüzü, bambaşka birisine dönüşen Deniz Çakır, su gibi hallerinden eser bırakmadığını gösterdi. Kısa sürede yankı uyandıran Deniz Çakır, sosyal medyada yorum üzerine yorum aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Güzeller güzeli oyuncu Deniz Çakır, yaz sezonunda sevgilisi Bilgehan Baykal’la tatlı bir tatil geçirmişti. Bodrum’da doludizgin günler yaşayan Deniz Çakır, en sonunda yeniden görünmüştü. Hayranlarını şok içerisinde bırakan Deniz Çakır’ın özellikle yüz hatlarındaki değişim ise gözlerden kaçmadı. Dudakları da dahil, yüzündeki birçok hattın üstte doğru çıktığı görülmüş oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.