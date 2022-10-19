Acun Ilıcalı’nın Nikah Şahidi Ortalığı Ayağa Kaldırdı! Ne Demet Özdemir, Ne Ali Koç, Ne İrem Kanan! Duyanların Kulakları Kanıyor! “Şaka mı?”
Medya Patronu Acun Ilıcalı’nın nikah şahidi, ortalığın ayağa kalkmasına neden oldu! Ne Demet Özdemir, ne Ali Koç ne de İrem Kanan’ın şahitlik yapmasını isteyen Acun Ilıcalı, bir tek o isme söz verdi! Nikah şahidi olacak ismi duyanlar ise kulaklarının kanadığını dile getirdi. İşte milyonların “Şaka mı bu ya!” dediği o paylaşım…
Seda Başbuğ, Zeynep Yılmaz ve Şeyma Subaşı gibi isimlerle evlilik yapan Acun Ilıcalı, evlilikleriyle gündemden düşmek nedir bilmemişti. Zeynep Yılmaz’la evli olduğu dönemlerde Şeyma Subaşı’yla yasak bir aşk yaşayan Acun Ilıcalı, Subaşı’yla 8 yıl kadar aşk yaşamış, 1 yıl boyunca ise evli kalmıştı. Şeyma Subaşı’ndan ayrıldıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlayan Acun Ilıcalı,
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.