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19 Eki 2022 - 20:39

Acun Ilıcalı’nın Nikah Şahidi Ortalığı Ayağa Kaldırdı! Ne Demet Özdemir, Ne Ali Koç, Ne İrem Kanan! Duyanların Kulakları Kanıyor! “Şaka mı?”

Medya Patronu Acun Ilıcalı’nın nikah şahidi, ortalığın ayağa kalkmasına neden oldu! Ne Demet Özdemir, ne Ali Koç ne de İrem Kanan’ın şahitlik yapmasını isteyen Acun Ilıcalı, bir tek o isme söz verdi! Nikah şahidi olacak ismi duyanlar ise kulaklarının kanadığını dile getirdi. İşte milyonların “Şaka mı bu ya!” dediği o paylaşım…