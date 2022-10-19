- 19 Eki 2022 - 22:43

Hafsanur Sancaktutan’dan İç Çamaşırsız Pozlar Olay Oldu! Mastürbasyon Sahnesi Fırtınalar Koparmıştı! “Alttan Kapatsan Üstten Açılıyorsun Be!” Alev Alev…

En son olarak Dünyayla Benim Aramda dizisinde rol alan Hafsanur Sancaktutan’dan gelen iç çamaşırsız pozlar, yürekleri hop hop hoplattı. Mastürbasyon sahneleriyle akıllara kazınan Hafsanur Sancaktutan’un bu paylaşımı resmen fırtınaları kopardı. Birçok kişi Hafsanur Sancaktutan’ın cesur pozlarına “Alttan kapatsan üstten açılıyorsun be” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Buğra Gülsoy, Demet Özdemir ve Metin Akdülger’le başrol paylaşan Hafsanur Sancaktutan, kariyerinde muhteşem bir sıçrama yaşamıştı. Son Yaz dizisinden sonra iddialı bir diziyle sevenlerinin karşısına çıkan Hafsanur Sancaktutan’ın, sahneleri çok beğenilmişti. Oldukça farklı bir karaktere hayat veren Hafsanur Sancaktutan’ın son kareleri yürekleri hoplattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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19 Eki 2022 - 22:43 Ankara- Yaşam

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