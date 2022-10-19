Hafsanur Sancaktutan’dan İç Çamaşırsız Pozlar Olay Oldu! Mastürbasyon Sahnesi Fırtınalar Koparmıştı! “Alttan Kapatsan Üstten Açılıyorsun Be!” Alev Alev…
En son olarak Dünyayla Benim Aramda dizisinde rol alan Hafsanur Sancaktutan’dan gelen iç çamaşırsız pozlar, yürekleri hop hop hoplattı. Mastürbasyon sahneleriyle akıllara kazınan Hafsanur Sancaktutan’un bu paylaşımı resmen fırtınaları kopardı. Birçok kişi Hafsanur Sancaktutan’ın cesur pozlarına “Alttan kapatsan üstten açılıyorsun be” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Buğra Gülsoy, Demet Özdemir ve Metin Akdülger’le başrol paylaşan Hafsanur Sancaktutan, kariyerinde muhteşem bir sıçrama yaşamıştı. Son Yaz dizisinden sonra iddialı bir diziyle sevenlerinin karşısına çıkan Hafsanur Sancaktutan’ın, sahneleri çok beğenilmişti. Oldukça farklı bir karaktere hayat veren Hafsanur Sancaktutan’ın son kareleri yürekleri hoplattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.