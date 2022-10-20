Ankara Elektrik Kesintisi! 20 Ekim 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 20 Ekim 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Elektrik altyapısında Ankara’nın dört bir yanında devam eden şebeke iyileştirme çalışmaları elektrik kesintileri ortaya çıkarmayı bugün de sürdürüyor. Bu elektrik kesintilerine ilişkin bir duyuru yayınlamış olan Başkent EDAŞ, elektrik kesintilerinden etkilenecek olan ilçeler ile ilgili bilgi vermiş bulunuyor. Peki, 20 Ekim 2022 Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? 20 Ekim 2022 Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar...

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