Evliliğe Soğuk Bakan Burçlar Hangisidir? Boşa Zaman Geçirmeyin! İşte Evlilik Korkusu (Gomofobi) Yaşayan O Burçlar…
Kabul etmek gerekirse, sorumluluk gerektiren ve hayatı birden kökünden değiştiren evlilik gibi son derece ciddi bir ilişki şeklinden herkes biraz korkuyor. Ancak bazı insanlar bu korkularıyla yüzleşip, sorumluluk almaya dünden hazırken; bazı insanlar korkularını bir türlü aşamayıp, evlilikten köşe bucak kaçıyor. Sizde Evliliğe uzak burçları hangisi merak ediyorsanız işte detaylar...
Kabul etmek gerekirse, sorumluluk gerektiren ve hayatı birden kökünden değiştiren evlilik gibi son derece ciddi bir ilişki şeklinden herkes biraz korkuyor. Ancak bazı insanlar bu korkularıyla yüzleşip, sorumluluk almaya dünden hazırken; bazı insanlar korkularını bir türlü aşamayıp, evlilikten köşe bucak kaçıyor. Eğer sizin de partneriniz evlilikten sürekli olarak kaçıyorsa bu listede yer alan burçlara göz atmanızda fayda bulunuyor! Peki, evliliğe en uzak burçlar hangisidir? İşte evlilikten korkup kaçan bekar burçlar…
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21 Eki 2022 - 08:53 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.