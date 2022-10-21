Evliliğe Soğuk Bakan Burçlar Hangisidir? Boşa Zaman Geçirmeyin! İşte Evlilik Korkusu (Gomofobi) Yaşayan O Burçlar…

Kabul etmek gerekirse, sorumluluk gerektiren ve hayatı birden kökünden değiştiren evlilik gibi son derece ciddi bir ilişki şeklinden herkes biraz korkuyor. Ancak bazı insanlar bu korkularıyla yüzleşip, sorumluluk almaya dünden hazırken; bazı insanlar korkularını bir türlü aşamayıp, evlilikten köşe bucak kaçıyor. Eğer sizin de partneriniz evlilikten sürekli olarak kaçıyorsa bu listede yer alan burçlara göz atmanızda fayda bulunuyor! Peki, evliliğe en uzak burçlar hangisidir? İşte evlilikten korkup kaçan bekar burçlar…

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