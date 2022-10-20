Survivor Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken Aşkı Bitti Mi? Ogeday Girişken İlk Açıklamayı Yaptı; Evlilik Haberi Beklenirken… Twitter 8,9 Şiddetinde Depremle Sallanıyor!
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’da bulunan Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken hayranlarını üzen bir gelişmeyle gündeme gelmişlerdi. İkilinin ayrıldığı ve büyük aşkın bittiği gündeme gelmişti ki, Ogeday Girişken’den son dakika açıklaması geldi. Twitter’ı 8,9 şiddetinde depremle sallayan Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken’den evlilik haberi bekleniyordu ama…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2020 yarışmasında ilk kez görüntülenen Nisa Bölükbaşı, hal ve hareketleriyle çok beğenilmişti. 2020’nin bitmesiyle birlikte Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı aşk yaşadıklarını duyurmuşlardı. Bir yıl kadar birlikte olan ikili, olaylı bir biçimde aşklarını bitirmişlerdi. Nisa Bölükbaşı ise aradığı aşkı Ogeday Girişken’de bulmuştu. Şimdiyse ikilinin ayrılık haberleri geldi! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.