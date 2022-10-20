- 20 Eki 2022 - 11:12 G: 20 Eki 2022 - 11:37

Survivor Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken Aşkı Bitti Mi? Ogeday Girişken İlk Açıklamayı Yaptı; Evlilik Haberi Beklenirken… Twitter 8,9 Şiddetinde Depremle Sallanıyor!

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’da bulunan Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken hayranlarını üzen bir gelişmeyle gündeme gelmişlerdi. İkilinin ayrıldığı ve büyük aşkın bittiği gündeme gelmişti ki, Ogeday Girişken’den son dakika açıklaması geldi. Twitter’ı 8,9 şiddetinde depremle sallayan Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken’den evlilik haberi bekleniyordu ama…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2020 yarışmasında ilk kez görüntülenen Nisa Bölükbaşı, hal ve hareketleriyle çok beğenilmişti. 2020’nin bitmesiyle birlikte Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı aşk yaşadıklarını duyurmuşlardı. Bir yıl kadar birlikte olan ikili, olaylı bir biçimde aşklarını bitirmişlerdi. Nisa Bölükbaşı ise aradığı aşkı Ogeday Girişken’de bulmuştu. Şimdiyse ikilinin ayrılık haberleri geldi! Peki, neler oluyor?

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

20 Eki 2022 - 11:12 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Hadise’nin Eski Kocasından Tüyler Ürperten Karar! Hadise’yi Tek Kalemde Silmişti; Annesi Ayaklarına Kapansa Yeridir! “Benim İçin Bitti!” Deyip… Neler Oluyor? mask
Hadise’nin Eski Kocasından Tüyler Ürperten Karar! Hadise’yi Tek Kalemde Silmişti; Annesi Ayaklarına Kapansa Yeridir! “Benim İçin Bitti!” Deyip… Neler Oluyor?
Cemre Baysel Aşk Acısını Unuttu! Bikinisini Giydi, “Sensizde Mutluyum” Dedi… Herkes Ağlamasını Bekliyordu Ama… “Aytaç Ne Kaybettiğine Dön Bak!” mask
Cemre Baysel Aşk Acısını Unuttu! Bikinisini Giydi, “Sensizde Mutluyum” Dedi… Herkes Ağlamasını Bekliyordu Ama… “Aytaç Ne Kaybettiğine Dön Bak!”
Masterchef Büşra Zırıl Zırıl Ağladı; Hayatının Kabusunu Yaşadı! Aldığı Acı Haber Yerle Yeksan Etti, Yarışmadan Çekilmesi An Meselesi… “Yok Artık!” mask
Masterchef Büşra Zırıl Zırıl Ağladı; Hayatının Kabusunu Yaşadı! Aldığı Acı Haber Yerle Yeksan Etti, Yarışmadan Çekilmesi An Meselesi… “Yok Artık!”
Gelsin Hayat Bildiği Dizisinin Sadi Payaslı’sı Ertan Saban Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Ertan Saban Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! mask
Gelsin Hayat Bildiği Dizisinin Sadi Payaslı’sı Ertan Saban Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Ertan Saban Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisinin Deryası’sı Özge Özberkakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Özge Özberkakın Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! mask
Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisinin Deryası’sı Özge Özberkakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Özge Özberkakın Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
Gelsin Hayat Bildiği Gibi Songül’ü Devrim Özkan Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Devrim Özkan Sevgilisi Var Mı, Ne Mezunu, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı mask
Gelsin Hayat Bildiği Gibi Songül’ü Devrim Özkan Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Devrim Özkan Sevgilisi Var Mı, Ne Mezunu, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı
Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Sadi'si Ertan Saban'ın eşi Ebru Özkan Saban Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Ertan Saban İle Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer... mask
Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Sadi'si Ertan Saban'ın eşi Ebru Özkan Saban Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Ertan Saban İle Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer...
Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisinin Rıza’sı Tolga Güleç Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Tolga Güleç Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! mask
Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisinin Rıza’sı Tolga Güleç Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Tolga Güleç Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
Aldatmak Dizisinin Tarık’ı Mustafa Uğurlu Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Mustafa Uğurlu Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! mask
Aldatmak Dizisinin Tarık’ı Mustafa Uğurlu Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Mustafa Uğurlu Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
Aldatmak Dizisinin Ali Sezai'si Ercan Kesal Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Ercan Kesal Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! mask
Aldatmak Dizisinin Ali Sezai'si Ercan Kesal Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Ercan Kesal Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisi 14. Bölüm Full Kesintisiz İzle! 20 Ekim 2022 Gelsin Hayat Bildiği Gibi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisi 14. Bölüm Full Kesintisiz İzle! 20 Ekim 2022 Gelsin Hayat Bildiği Gibi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Hadise’nin Eski Kocasından Tüyler Ürperten Karar! Hadise’yi Tek Kalemde Silmişti; Annesi Ayaklarına Kapansa Yeridir! “Benim İçin Bitti!” Deyip… Neler Oluyor? mask
Hadise’nin Eski Kocasından Tüyler Ürperten Karar! Hadise’yi Tek Kalemde Silmişti; Annesi Ayaklarına Kapansa Yeridir! “Benim İçin Bitti!” Deyip… Neler Oluyor?
Survivor Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken Aşkı Bitti Mi? Ogeday Girişken İlk Açıklamayı Yaptı; Evlilik Haberi Beklenirken… Twitter 8,9 Şiddetinde Depremle Sallanıyor! mask
Survivor Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken Aşkı Bitti Mi? Ogeday Girişken İlk Açıklamayı Yaptı; Evlilik Haberi Beklenirken… Twitter 8,9 Şiddetinde Depremle Sallanıyor!
Cemre Baysel Aşk Acısını Unuttu! Bikinisini Giydi, “Sensizde Mutluyum” Dedi… Herkes Ağlamasını Bekliyordu Ama… “Aytaç Ne Kaybettiğine Dön Bak!” mask
Cemre Baysel Aşk Acısını Unuttu! Bikinisini Giydi, “Sensizde Mutluyum” Dedi… Herkes Ağlamasını Bekliyordu Ama… “Aytaç Ne Kaybettiğine Dön Bak!”
Dertlerinizle Dertlenen Burçlar Hangisidir? Sıkıntı ve Tasanızı Anında Alıyorlar! İşte Dert anası ve Dert Babası Olan O Burçlar… mask
Dertlerinizle Dertlenen Burçlar Hangisidir? Sıkıntı ve Tasanızı Anında Alıyorlar! İşte Dert anası ve Dert Babası Olan O Burçlar…
Evliliğe En Uzak Burçlar Hangisidir? Boşa Zaman Geçirmeyin! İşte Evlilikten Korkup Kaçan Bekar Burçlar… mask
Evliliğe En Uzak Burçlar Hangisidir? Boşa Zaman Geçirmeyin! İşte Evlilikten Korkup Kaçan Bekar Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL