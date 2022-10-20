Survivor Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken Aşkı Bitti Mi? Ogeday Girişken İlk Açıklamayı Yaptı; Evlilik Haberi Beklenirken… Twitter 8,9 Şiddetinde Depremle Sallanıyor!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2020 yarışmasında ilk kez görüntülenen Nisa Bölükbaşı, hal ve hareketleriyle çok beğenilmişti. 2020’nin bitmesiyle birlikte Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı aşk yaşadıklarını duyurmuşlardı. Bir yıl kadar birlikte olan ikili, olaylı bir biçimde aşklarını bitirmişlerdi. Nisa Bölükbaşı ise aradığı aşkı Ogeday Girişken’de bulmuştu. Şimdiyse ikilinin ayrılık haberleri geldi! Peki, neler oluyor?

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