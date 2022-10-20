Hadise’nin Eski Kocasından Tüyler Ürperten Karar! Mehmet Dinçerler Rota Değiştirdi! Hadise’yi Tek Kalemde Silmişti; Annesi Ayaklarına Kapansa Yeridir! “Benim İçin Bitti!” Deyip… Neler Oluyor?
Geçtiğimiz günlerde boşanma kararı alan Hadise ve Mehmet Dinçerler, sevenlerini derinden üzmüştü. Boşanma sonrasında yeni yeni kendisine gelen Mehmet Dinçerler tüyler ürpertici kararıyla tokat gibi çarptı! Hadise’yi tek kalemde silen Mehmet Dinçerler’e birçok kişi “Şimdi annen ayaklarına kapansa yeridir” yorumları yapıldı! İşte Mehmet Dinçerler’in “Benim için bitti” diyerek aldığı yeni karar…
Ocak ayında biricik aşkı Hadise’ye evlenme teklifi eden Mehmet Dinçerler, 3 milyon lira değerinde bir yüzüğü sevgilisinin yüzük parmağına geçirmişti. Nisan ayının son günlerinde Çırağan Sarayı’nda evlenen çift, geçtiğimiz aylarda Beykoz Adliyesi’nde evliliklerini bitirmişlerdi. 5 aylık evliliklerini sadece 5 dakikada bitiren Mehmet Dinçerler ve Hadise, aralarında bir bağın kalmadığını göstermişti. Boşanma sonrasında Mehmet Dinçerler’in almış olduğu kararsa şok etti!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.