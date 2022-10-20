Hadise’nin Eski Kocasından Tüyler Ürperten Karar! Mehmet Dinçerler Rota Değiştirdi! Hadise’yi Tek Kalemde Silmişti; Annesi Ayaklarına Kapansa Yeridir! “Benim İçin Bitti!” Deyip… Neler Oluyor?

Ocak ayında biricik aşkı Hadise’ye evlenme teklifi eden Mehmet Dinçerler, 3 milyon lira değerinde bir yüzüğü sevgilisinin yüzük parmağına geçirmişti. Nisan ayının son günlerinde Çırağan Sarayı’nda evlenen çift, geçtiğimiz aylarda Beykoz Adliyesi’nde evliliklerini bitirmişlerdi. 5 aylık evliliklerini sadece 5 dakikada bitiren Mehmet Dinçerler ve Hadise, aralarında bir bağın kalmadığını göstermişti. Boşanma sonrasında Mehmet Dinçerler’in almış olduğu kararsa şok etti!

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