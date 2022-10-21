Akın Akınözü’nün Anneside Ünlü Oyuncu Çıktı! Akın Akınözü’nün Annesi Özlem Akınözü Kimdir, Kaç Yaşında? Özlem Akınözü hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Tuzak dizisi ile seyirci karşısına çıkmaya başlamış olan ekranların yakışıklı ismi Akın Akınözü, yeni rolü Umut ile gündemlere bomba gibi düştü. Televizyon seyircisinin bir hayli beğendiği Umut rolündeki Akın Akınözü, özel yaşamıyla da merak edilir hale geldi. Bir süredir özel yaşamı mercek altında tutulan Akın Akınözü’nün annesi ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde...
Tuzak dizisi ile seyirci karşısına çıkmaya başlamış olan ekranların yakışıklı ismi Akın Akınözü, yeni rolü Umut ile gündemlere bomba gibi düştü. Televizyon seyircisinin bir hayli beğendiği Umut rolündeki Akın Akınözü, özel yaşamıyla da merak edilir hale geldi. Bir süredir özel yaşamı mercek altında tutulan Akın Akınözü’nün annesi ise, herkesi şaşırtacak ünlü bir isim çıktı! Peki, Akın Akınözü’nün annesi kimdir? Akın Akınözü’nün annesi Özlem Akınözü kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Özlem Akınözü hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…
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21 Eki 2022 - 08:55 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.