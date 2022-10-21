- 21 Eki 2022 - 08:50 G: 21 Eki 2022 - 08:51

Öykü Karayel’in Kardeşi Ezgi Karayel Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Yusuf Çim Ezgi Karayel Kimdir, Aslen Nerelidir, Mesleği Nedir?

Ekranların popüler isimlerinden biri olan Öykü Karayel, şimdilerde yeni projesi için hazırlıklara başladı. Farklı bir hikaye ve karakter ile seyirci karşısına çıkmak için hazırlıklarını sürdüren Öykü Karayel’in ikiz kardeşinin ünlü oyuncu ile olan benzerliği ise, herkesi şaşırttı. Özellikle ikizi Ezgi Karayel ile görüntü olarak benzeyen Öykü Karayel ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Ekranların popüler isimlerinden biri olan Öykü Karayel, şimdilerde yeni projesi için hazırlıklara başladı. Farklı bir hikaye ve karakter ile seyirci karşısına çıkmak için hazırlıklarını sürdüren Öykü Karayel’in ikiz kardeşinin ünlü oyuncu ile olan benzerliği ise, herkesi şaşırttı. Özellikle ikizi Ezgi Karayel ile görüntü olarak benzeyen Öykü Karayel, ikiz kardeşinin mesleğini duyanlarının şaşkınlığını ise, adeta ikiye katladı! Peki, Öykü Karayel’in ikizi mi var, ikizi kim? Öykü Karayel’in ikizi Ezgi Karayel kimdir, kaç yaşındadır? Ezgi Karayel’in mesleği ne? İşte, detaylar…

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21 Eki 2022 - 08:50 - Magazin

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Öykü Karayel’in Kardeşi Ezgi Karayel Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Yusuf Çim Ezgi Karayel Kimdir, Aslen Nerelidir, Mesleği Nedir? mask
Öykü Karayel’in Kardeşi Ezgi Karayel Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Yusuf Çim Ezgi Karayel Kimdir, Aslen Nerelidir, Mesleği Nedir?
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