Öykü Karayel’in Kardeşi Ezgi Karayel Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Yusuf Çim Ezgi Karayel Kimdir, Aslen Nerelidir, Mesleği Nedir?
Ekranların popüler isimlerinden biri olan Öykü Karayel, şimdilerde yeni projesi için hazırlıklara başladı. Farklı bir hikaye ve karakter ile seyirci karşısına çıkmak için hazırlıklarını sürdüren Öykü Karayel’in ikiz kardeşinin ünlü oyuncu ile olan benzerliği ise, herkesi şaşırttı. Özellikle ikizi Ezgi Karayel ile görüntü olarak benzeyen Öykü Karayel ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Ekranların popüler isimlerinden biri olan Öykü Karayel, şimdilerde yeni projesi için hazırlıklara başladı. Farklı bir hikaye ve karakter ile seyirci karşısına çıkmak için hazırlıklarını sürdüren Öykü Karayel’in ikiz kardeşinin ünlü oyuncu ile olan benzerliği ise, herkesi şaşırttı. Özellikle ikizi Ezgi Karayel ile görüntü olarak benzeyen Öykü Karayel, ikiz kardeşinin mesleğini duyanlarının şaşkınlığını ise, adeta ikiye katladı! Peki, Öykü Karayel’in ikizi mi var, ikizi kim? Öykü Karayel’in ikizi Ezgi Karayel kimdir, kaç yaşındadır? Ezgi Karayel’in mesleği ne? İşte, detaylar…
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21 Eki 2022 - 08:50 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.