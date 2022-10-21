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21 Eki 2022 - 08:47

49’luk Songül Karlı Göğüs Dekoltesinden Vazgeçmiyor! Kıpkırmızı Gömleğinin Düğmelerini Açtıkça Açtı… 18’lik Kızlar İmreniyor... Instagram’ı Yaktı Yıktı!

49 yaşındaki usta sanatçı Songül Karlı artık sevenleri tarafından “49’lık Barbie” olarak anılıyor! Kıpkırmızı bir gömlek giyerek düğmelerini sonuna kadar açan Songül Karlı’ya hayranları adeta mest oldu! 18’lik genç kızların imrenerek baktığı Songül Karlı, nefesleri kesti. Birçok hayranı ise Songül Karlı’ya tepkide bulunarak; “Bacağın kadar oğlun var! Böyle paylaşımlar yapma” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…