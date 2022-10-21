49’luk Songül Karlı Göğüs Dekoltesinden Vazgeçmiyor! Kıpkırmızı Gömleğinin Düğmelerini Açtıkça Açtı… 18’lik Kızlar İmreniyor... Instagram’ı Yaktı Yıktı!
49 yaşındaki usta sanatçı Songül Karlı artık sevenleri tarafından “49’lık Barbie” olarak anılıyor! Kıpkırmızı bir gömlek giyerek düğmelerini sonuna kadar açan Songül Karlı’ya hayranları adeta mest oldu! 18’lik genç kızların imrenerek baktığı Songül Karlı, nefesleri kesti. Birçok hayranı ise Songül Karlı’ya tepkide bulunarak; “Bacağın kadar oğlun var! Böyle paylaşımlar yapma” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Müzik kariyeriyle milyonların dikkatini üzerine çeken Songül Karlı, uzun bir süredir konserler vererek hayranlarıyla buluşuyordu. Hem özel hayatıyla hem de iş hayatıyla gündemden düşmek nedir bilmeyen Songül Karlı’nın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu çekici paylaşımlar dudakların uçuklamasına neden oldu! Kırmızı gömleğinin düğmelerini açarak göğüs dekoltesi veren Songül Karlı, başları döndürdü! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.