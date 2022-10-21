Çılgın Dondurmacı Hayranın Çılgınlığı Herkesi Şok Etti! Düğün Günü Kocayı Kapıda Bıraktı; Dansa Koştu! “Akıl Fikir Versin”

Çılgın Dondurmacı lakabı ile tanınan Mehmet Dinç, paylaştığı bir video ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Daha önce de çektiği videolar nedeniyle çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından eleştirilen Çılgın Dondurmacı, bu kez hiç almadığı kadar tepki aldı. Çılgın Dondurmacı ile dans eden o ikiliyi görenler ise, gözlerine inanamadı! Peki, Çılgın Dondurmacı neden eleştirildi? Çılgın Dondurmacı kimlerle dans etti? Çılgın Dondurmacı gelin videosu? İşte, detaylar…

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