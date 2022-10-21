Çılgın Dondurmacı Hayranın Çılgınlığı Herkesi Şok Etti! Düğün Günü Kocayı Kapıda Bıraktı; Dansa Koştu! “Akıl Fikir Versin”
Çılgın Dondurmacı lakabı ile tanınan Mehmet Dinç, paylaştığı bir video ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Daha önce de çektiği videolar nedeniyle çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından eleştirilen Çılgın Dondurmacı, bu kez hiç almadığı kadar tepki aldı. İşte detaylar...
Çılgın Dondurmacı lakabı ile tanınan Mehmet Dinç, paylaştığı bir video ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Daha önce de çektiği videolar nedeniyle çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından eleştirilen Çılgın Dondurmacı, bu kez hiç almadığı kadar tepki aldı. Çılgın Dondurmacı ile dans eden o ikiliyi görenler ise, gözlerine inanamadı! Peki, Çılgın Dondurmacı neden eleştirildi? Çılgın Dondurmacı kimlerle dans etti? Çılgın Dondurmacı gelin videosu? İşte, detaylar…
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21 Eki 2022 - 08:42 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.