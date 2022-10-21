Tarım Kredi Market Tüm Marketlere Resti Çekti! Cuma'ya Özel Çay ve Şeker Fiyatlarını Düşürdü! İndirimin Babasını Yaptı... Müşteriler Kapının Ağzına Kadar Doldu!

Avantajlı bir alışveriş sağlamasından dolayı son zamanların popüler uğrak noktalarından biri haline gelmiş olan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, ekim ayının ikinci yarısının başlamasıyla birlikte ikinci aktüel ürün kataloğunu da yayınladı.

İlk indirimleri Ekim’e kadar geçerli olan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, bu kez 16 Ekim 2022 tarihinden 31 Ekim 2022 tarihine kadar geçerli olacak indirimli fiyatlarıyla vatandaşların karşısına çıktı. Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin indirimlerinde dikkat çekenler ise, çay ve şeker fiyatları oldu! Peki, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin indirimleri neler? Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, 16 – 31 Ekim indirim kataloğunda neler var? Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde çay ve şeker kaç TL, ne kadar? İşte, detaylar…