Arka Sokaklar Dizisinde Rıza Baba Diziden Ayrılıyor Mu? Tepkiler Arka Arkaya Geliyor! “Kaç Yaşına Geldin! Kendine Gel Baba!” Meğer…
Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, tüm heyecanıyla 17. sezona giriş yaptı. Şevket Çoruh’tan sonra dizinin reytinglerinde belli bir düşüş yaşadığı görülmüştü. Rıza Baba’nın yaşamış olduğu zorunlu ayrılık ise dengeleri alt üst etti. Birçok kişi isyan ederek; “Kaç yaşına geldin! Kendine gel baba” yorumlarında bulundular! Tepkileri arka arkaya alan Rıza Baba, Arka Sokaklar dizisini karıştırdı! İşte merak edilenler…
Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Oya Akar ve Özgür Ozan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Arka Sokaklar dizisi, 17. sezonu başlatmıştı. Birçok ismin ayrıldığı Arka Sokaklar dizisinde en acı veda ise Şevket Çoruh’tan gelmişti. Artık “Emekli” olduğunu duyuran başarılı oyuncu Şevket Çoruh, diziye ne zaman istersen o zaman dönebileceğini de dile getirmişti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.