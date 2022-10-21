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21 Eki 2022 - 07:55

Arka Sokaklar Dizisinde Rıza Baba Diziden Ayrılıyor Mu? Tepkiler Arka Arkaya Geliyor! “Kaç Yaşına Geldin! Kendine Gel Baba!” Meğer…

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, tüm heyecanıyla 17. sezona giriş yaptı. Şevket Çoruh’tan sonra dizinin reytinglerinde belli bir düşüş yaşadığı görülmüştü. Rıza Baba’nın yaşamış olduğu zorunlu ayrılık ise dengeleri alt üst etti. Birçok kişi isyan ederek; “Kaç yaşına geldin! Kendine gel baba” yorumlarında bulundular! Tepkileri arka arkaya alan Rıza Baba, Arka Sokaklar dizisini karıştırdı! İşte merak edilenler…