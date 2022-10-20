Gönül Dağı Dizisinden Bomba Aşk Çıktı! Kendisinden 13 Yaş Büyük Sevgilisine Resti Çekti, Oyuncu Arkadaşına Aşkını İlan Etti! Ramazan’ın Karısı…
TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’ndan bomba bir aşk ortaya çıktı. Ramazan’ın karısı Asuman’a hayat veren Hazal Çağlar, kendisinden 13 yaş büyük aşkı Atilla Bingöl’e resti çekti ve gerçek aşkı Gönül Dağı dizisinde buldu! Milyonları şok içerisinde bırakan bu aşk, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Berk Atan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisi, Cumartesi akşamlarının en beğenilen dizilerinden biri oluyordu. Dizide Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar’ın uzun bir süredir aşk yaşadığı Atilla Bingöl’le aşklarını noktaladığı ve diziden bir isme kalbini açtığı gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.