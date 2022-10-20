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20 Eki 2022 - 16:27

Gönül Dağı Dizisinden Bomba Aşk Çıktı! Kendisinden 13 Yaş Büyük Sevgilisine Resti Çekti, Oyuncu Arkadaşına Aşkını İlan Etti! Ramazan’ın Karısı…

TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’ndan bomba bir aşk ortaya çıktı. Ramazan’ın karısı Asuman’a hayat veren Hazal Çağlar, kendisinden 13 yaş büyük aşkı Atilla Bingöl’e resti çekti ve gerçek aşkı Gönül Dağı dizisinde buldu! Milyonları şok içerisinde bırakan bu aşk, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…