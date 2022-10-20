Camdaki Kız Dizisinde Nalan ve Hayri Evleniyor! Feride’nin Ağlamaktan Ağzı Yırtılacak; Kalbine İnecek… Sedat’a Gelen Düğün Davetiyesi… “Yok Artık!”
Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Nalan ve Hayri’nin evleneceği gündeme bomba gibi düştü. Feride’nin ağlamaktan ağzının yırtılacağı ve kalbine ineceği konuşulmaya başlandı! Sedat’a gelen düğün davetiyesi ise dudakları uçuklattı. Sosyal medyada yer alan bu iddialardan sonra birçok kişi “Yok artık” demeden yapamadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Yalı Çapkını, Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda gibi dizileri ekranlara getiren OGM Pictures tarafından ekranlara gelen Camdaki Kız dizisinin başrollerinde Nur Sürer, Devrim Yakut, Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu yer alıyordu. Her bölümüyle büyük bir keyifle izlenen Camdaki Kız dizisinde Nalan ve Hayri’nin evleneceği gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.