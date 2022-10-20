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20 Eki 2022 - 16:56

Camdaki Kız Dizisinde Nalan ve Hayri Evleniyor! Feride’nin Ağlamaktan Ağzı Yırtılacak; Kalbine İnecek… Sedat’a Gelen Düğün Davetiyesi… “Yok Artık!”

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Nalan ve Hayri’nin evleneceği gündeme bomba gibi düştü. Feride’nin ağlamaktan ağzının yırtılacağı ve kalbine ineceği konuşulmaya başlandı! Sedat’a gelen düğün davetiyesi ise dudakları uçuklattı. Sosyal medyada yer alan bu iddialardan sonra birçok kişi “Yok artık” demeden yapamadı! İşte merak edilen tüm detaylar…