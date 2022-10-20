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20 Eki 2022 - 20:28

Demet Akalın’dan Hadise’ye Sert Gönderme! Tarafını Belli Edince Olanlar Oldu! “Hani Kanka Olmuştunuz!” Sosyete Camiası Fena Halde… Neler Oluyor?

Demet Akalın ve Hadise arasında olaylar iyice geriliyor. Bir dargın bir kanka olan Demet Akalın ve Hadise, en sonunda sosyete camiasını çok fena karıştırdı. Demet Akalın’dan gelen sert gönderme sonrasında birçok kişi “Hani kanka olmuştunuz” yorumlarında bulundular! İşte merak edilenler…