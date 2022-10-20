20 Eki 2022 - 20:28
Demet Akalın’dan Hadise’ye Sert Gönderme! Tarafını Belli Edince Olanlar Oldu! “Hani Kanka Olmuştunuz!” Sosyete Camiası Fena Halde… Neler Oluyor?
Demet Akalın ve Hadise arasında olaylar iyice geriliyor. Bir dargın bir kanka olan Demet Akalın ve Hadise, en sonunda sosyete camiasını çok fena karıştırdı. Demet Akalın’dan gelen sert gönderme sonrasında birçok kişi “Hani kanka olmuştunuz” yorumlarında bulundular! İşte merak edilenler…
Milyonların dikkatini üzerine çeken Demet Akalın, sık sık gündeme geliyordu. Hadise’yle en son barıştığı bilinen Demet Akalın, bu kez çok fena bir laf çarpıtmasında bulundu! Göndermesiyle ortalığı sallayan Demet Akalın, şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.