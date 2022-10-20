Doğalgaz Faturanızı Bu Taktikle Yarı Yarıya Ödeyeceksiniz! Kış Gelmeden Hemen Bunları Yapın Yoksa Cayır Cayır Ödeme Yapacaksınız! Deneyenlerin Yüzleri Gülüyor…
Kışın gelmesine ramak kaldı! Hava değerlerinin düşmesiyle birlikte doğalgaz faturaları için kaygı başladı. 600 – 700 lirayı aşan doğalgaz faturalarına doğal yoldan çözüm arayanlara ise Haberler Ankara olarak sizlere sunduk! Kış gelmeden bunları yapanlar, cayır cayır ödeme yapmaktan vazgeçecek! Deneyenlerin yüzlerini güldüren bu durum, gündemi salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Doğalgaz faturasının düşük gelmesini isteyenler, hasta olma pahasına dereceyi en düşül seviyede tutuyor. Az para ödemek adına günlerce yatakta kalan kişiler için son dakika önerileri geldi. Sadece bu önerilere dikkat ettikleri takdirde çok rahat bir biçimde kışın geçeceği görüldü. Altın bilgileri aklında tutanlar ise kış aylarında en az fatura ödeyen kesim olacak! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.