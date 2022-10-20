- 20 Eki 2022 - 21:56 G: 20 Eki 2022 - 22:57

Camdaki Kız Selen Krizi! Kocaman, Evli Barklı Kadın Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Koroğlu Ailesinde Utanma Yok!” Tepkiler Arka Arkaya…

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Selen krizi çok fena bir biçimde patlak verdi. Kocaman, evli barklı kadının yaptıkları sosyal medyada yankı yandırdı! “Ya sizin ailecek utanmanız yok mu?” yorumlarına neden olan Camdaki Kız, tepkileri arka arkaya aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Nur Sürer, Devrim Yakut, Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız, Perşembe akşamlarını sallıyor. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Camdaki Kız’da yaşanan bir olaysa seyirciyi çıldırttı. Sedat ve Nalan’ın boşanmalarına ramak kaldığı görülürken; Rafet ve Gülcihan ise boşanma kararı almıştı. Dizinin son bölümüyle birlikte bir çiftin daha boşanacağı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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20 Eki 2022 - 21:56 Ankara- Yaşam

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