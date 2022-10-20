Camdaki Kız Selen Krizi! Kocaman, Evli Barklı Kadın Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Koroğlu Ailesinde Utanma Yok!” Tepkiler Arka Arkaya…

Başrollerinde Nur Sürer, Devrim Yakut, Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız, Perşembe akşamlarını sallıyor. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Camdaki Kız’da yaşanan bir olaysa seyirciyi çıldırttı. Sedat ve Nalan’ın boşanmalarına ramak kaldığı görülürken; Rafet ve Gülcihan ise boşanma kararı almıştı. Dizinin son bölümüyle birlikte bir çiftin daha boşanacağı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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