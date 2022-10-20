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20 Eki 2022 - 22:24

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Aşkı Bitti Mi? Demet Özdemir Son Raddeye Geldi; Artık Hayatlarına Hiçbir Şey Yolunda Gitmiyor! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşkı resmen bitti! Demet Özdemir artık son raddeye gelince arkasına bile bakmadı! Hayatlarında hiçbir şey yolunda gitmeyen çiftten gelen acı haber, sevenlerini yerle bir etti. Peki, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç arasında neler oluyor?