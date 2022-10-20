Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Aşkı Bitti Mi? Demet Özdemir Son Raddeye Geldi; Artık Hayatlarına Hiçbir Şey Yolunda Gitmiyor! Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşkı resmen bitti! Demet Özdemir artık son raddeye gelince arkasına bile bakmadı! Hayatlarında hiçbir şey yolunda gitmeyen çiftten gelen acı haber, sevenlerini yerle bir etti. Peki, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç arasında neler oluyor?
Şubat ayında evlenme teklifi alan Demet Özdemir, biricik sevgilisine “Evet” diyerek mutluluğunu göstermişti. Etiler’in en lüks otellerinden birinde dünya evine giren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, düğünleriyle günlerce konuşulmuşlardı. Demet Özdemir’in giymiş olduğu gelinlik dalga konusu olmuş, birçok kişi beğenmediğini dile getirmişti. Demet Özdemir ise bu yorumlara kırıldığını açıklamıştı. Kısa bir süre önce davete katılan ama yanında Oğuzhan Koç bulunmayan Demet Özdemir, kafaları karıştırmıştı. Şimdiyse büyük bomba patlak verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.