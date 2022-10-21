Masterchef Büşra Yarışmadan Diskalifiye Mi Oldu? Mehmet Şef’in Sabrının Sonuna Gelince Olanlar Oldu! Acun Medya İşlemlere Başladı… “Yok Artık!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışması, Mavi takım ve Kırmızı takım olarak ekranlarda fırtınalar estirmeye başlamıştı. Pazartesi günü oynanan oyunu kazanan Büşra, Mavi takım kaptanı olarak işe başlamıştı. Karşı takım kaptanı olarak Tolga’yı seçen Büşra Zambak, ne kadar güçlü bir rakip olduğunu göstermişti. İddiasının yanı sıra tepkileriyle de sosyal medyayı sallayan Büşra Zambak’ın yarışmadan diskalifiye edileceği gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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