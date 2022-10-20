Masterchef Büşra Yarışmadan Ensesinden Tutup Çıkarıldı! Mehmet Şef’in Sabrının Sonuna Gelince Olanlar Oldu! Acun Medya İşlemlere Başladı… “Yok Artık!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te ipler inceldiği yerden koptu! Büşra Zambak’ın yolun sonuna geldiği gündeme bomba gibi düştü. Ensesinden tutup çıkarılan yarışmacı, Mehmet Şef’in sabrının sonunu gösterdi! Acun Medya’nın diskalifiye için genel bir toplantı yaptığı ve işlemlere başladığı konu olunca; olanlar oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışması, Mavi takım ve Kırmızı takım olarak ekranlarda fırtınalar estirmeye başlamıştı. Pazartesi günü oynanan oyunu kazanan Büşra, Mavi takım kaptanı olarak işe başlamıştı. Karşı takım kaptanı olarak Tolga’yı seçen Büşra Zambak, ne kadar güçlü bir rakip olduğunu göstermişti. İddiasının yanı sıra tepkileriyle de sosyal medyayı sallayan Büşra Zambak’ın yarışmadan diskalifiye edileceği gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.