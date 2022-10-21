Yasak Elma Dizisinden Büyük Aşk Patladı! Yıldız Bu Kez Öyle Bir İsme Âşık Oldu Ki, Gören Duyan Şok Oluyor! Umarım Şaka Yapıyorlardır!
Fox TV ekranlarının reyting rekorlar kıran dizisi Yasak Elma dizisinde büyük aşk patladı. Yıldız’ın âşık olduğu ismi gören ve duyan şok oluyor. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan konularından birisi olan Yasak Elma’da yaşananları sizin için mercek altına aldık. İşte merak edilen tüm detayları sizin için daha da yakından inceledik.
6 Sezondur ekranlarda fırtına etkisi yaratan ve her bölümünde hem eğlence dolu sahneleri hem de bir an olsun bitmek bilmeyen olaylarıyla gündemde büyük yankı uyandıran Yasak Elma dizisi, güçlü oyuncu kadrosunun yanı sıra değişik senaryosuyla da seyircileri ekran karşısında tutmaya devam ediyor. Sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan konularından birisi olan dizinin yeni bölüm fragmanı da ortalığı deyim yerindeyse yaktı geçti. Konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntıları sizin için daha da yakından inceledik. İşte detaylar!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.