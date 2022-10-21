Yasak Elma Dizisinden Büyük Aşk Patladı! Yıldız Bu Kez Öyle Bir İsme Âşık Oldu Ki, Gören Duyan Şok Oluyor! Umarım Şaka Yapıyorlardır!

6 Sezondur ekranlarda fırtına etkisi yaratan ve her bölümünde hem eğlence dolu sahneleri hem de bir an olsun bitmek bilmeyen olaylarıyla gündemde büyük yankı uyandıran Yasak Elma dizisi, güçlü oyuncu kadrosunun yanı sıra değişik senaryosuyla da seyircileri ekran karşısında tutmaya devam ediyor. Sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan konularından birisi olan dizinin yeni bölüm fragmanı da ortalığı deyim yerindeyse yaktı geçti. Konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntıları sizin için daha da yakından inceledik. İşte detaylar!

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