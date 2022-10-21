Kadir Doğulu ve Kemal Doğulu Arasında Kardeş Kavgası! Aralarındaki İpler “Trans” Yüzünden Koptu! “Benim Üzerimden Prim Yapma!” Deyince…

Şimdilerde Gecenin Ucunda dizisiyle gündemde adından sıklıkla bahsettiren Kadir Doğulu ve kardeşi ünlü modacı Kemal Doğulu arasında ortalık gitgide gerildi. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminde en çok konuşulan konular arasında yer alan bu konuyu sizin için mercek altına aldık. İşte merak edilen tüm detaylar!

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