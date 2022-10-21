- 21 Eki 2022 - 11:16 G: 21 Eki 2022 - 11:19

Kadir Doğulu ve Kemal Doğulu Arasında Kardeş Kavgası! Aralarındaki İpler “Trans” Yüzünden Koptu! “Benim Üzerimden Prim Yapma!” Deyince…

Kadir Doğulu ve Kemal Doğulu arasında kardeş kavgası yaşandı. İki kardeş arasındaki ipler trans bireyler yüzünden gerildi ve sonunda koptu. Ünlü modacı ve oyuncu arasında yaşanan gerilim basına sızınca olanlar oldu. Sosyal medyanın gündeminde bomba etkisi yarattı. Peki, neler oldu?

Şimdilerde Gecenin Ucunda dizisiyle gündemde adından sıklıkla bahsettiren Kadir Doğulu ve kardeşi ünlü modacı Kemal Doğulu arasında ortalık gitgide gerildi. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminde en çok konuşulan konular arasında yer alan bu konuyu sizin için mercek altına aldık. İşte merak edilen tüm detaylar!

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21 Eki 2022 - 11:16 Ankara- Yaşam

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Kadir Doğulu ve Kemal Doğulu Arasında Kardeş Kavgası! Aralarındaki İpler “Trans” Yüzünden Koptu! “Benim Üzerimden Prim Yapma!” Deyince… mask
Kadir Doğulu ve Kemal Doğulu Arasında Kardeş Kavgası! Aralarındaki İpler “Trans” Yüzünden Koptu! “Benim Üzerimden Prim Yapma!” Deyince…
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