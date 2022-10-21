- 21 Eki 2022 - 11:29

İrem Derici'nin Sır Gibi Sakladığı Sevgilisi Dibindeki Kişi Çıktı! Evlilik Hazırlıkları Çoktan Başladı; Aileler Bile Tanıştı! Neler Oluyor?

Ünlü sanatçı İrem Derici’nin sır gibi sakladığı sevgilisi dibindeki kişi çıktı. Evlilik hazırlıklarının çoktan başladığı süreçte aileler bile tanıştı. Neler olduğuna inanamayacaksınız! Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan konularından birisi olan evlilik haberini sizin için derledik. İşte detaylar!

Sosyal medya ve magazin gündeminin yakından takip ettiği isim olan İrem Derici’den evlilik açıklaması beklenmedik anda geldi. Bir an olsun yanından ayırmadığı kişi sevgilisi çıkınca ortalık karıştı, aileler daha fazla beklemek istemedi. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündemine bomba gibi düşen bu haberin ardındaki tüm gerçekleri sizin için mercek altına aldık. Peki, neler oluyor? Konuya ilişkin merak edilen tüm detayları sizin için mercek altına aldık. İşte o isim ve evlilik tarihi!

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21 Eki 2022 - 11:29 Ankara- Yaşam

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