- 21 Eki 2022 - 11:57 G: 21 Eki 2022 - 12:00

Ankara Elektrik Kesintisi! 21 Ekim 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

Ankara 21 Ekim 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Başkent Ankara’nın bir süredir elektrik altyapısında devam eden şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında uygulamaya konulan planlı elektrik kesintileri etkisini başkentte bugün de gösteriyor. Çalışmaları yürüten Başkent EDAŞ, elektrik kesintilerinden etkilenecek olan ilçeleri tek tek açıklamış bulunuyor. Peki, 21 Ekim 2022 Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? 21 Ekim 2022 Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

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21 Eki 2022 - 11:57 - Yaşam

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